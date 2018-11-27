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Экономика

Хитрый Лукашенко нанес России удар в спину

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru/photo_ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова недоволен. На сей раз лидера братской республики не устроил действующий порядок распределения сумм ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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На встрече с руководителями стран – членов ЕАЭС Лукашенко отказался продлевать действующие нормативы, в соответствии с которыми Россия получает абсолютное большинство от таможенных пошлин Евразийского союза – более 85%. Казахстану достается чуть больше 7%, Киргизии – 1,9%, Армении - 1,22%.  

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Доля Белоруссии – не самая маленькая – 4,56%, но текущее положение дел строптивого Батьку не устраивает. Нынешние нормативы будут действовать до конца декабря следующего года, но выразить свое недовольство Лукашенко решил уже сейчас.  

Президент Белоруссии раскритиковал предложение продлить сроки действующих нормативов. Глава государства пояснил, что они ставят Минск в неравные условия по отношению к другим членам Евразийского союза. А раз так, заявил Батька, то нужно найти решение, которое бы устроило белорусов.  

"Наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", – сказал Лукашенко. В чем конкретно состоит политизированность вопроса о таможенных тарифах, лидер братской республики уточнять не стал. 

Впрочем, подобная недосказанность уже давно стала отличительной чертой белорусского лидера, равно как и его способность усидеть сразу на двух стульях. Российское руководство Лукашенко убаюкивает словами о крепкой дружбе и братстве, а сам в это время встречается с представителями Запада. 

Большой резонанс вызвал визит в Минск американского дипломата Аарона Уэсса Митчелла в конце октября. На встрече с представителем Госдепа США лидер братской республики в выражениях не стеснялся.  

Лукашенко заявил, что возлагает особые надежды на развитие отношений двух стран. Особо обращают на себя внимание его слова о том, что Минск станет "самым надежным и честным партнером Вашингтона". А далее глава государства изрек совсем недвусмысленное: "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".

Автор: Иван Поляков27 ноября 2018, 15:21
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