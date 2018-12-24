Неугомонный Лукашенко снова набросился на Россию

Президент Белоруссии снова недоволен политикой России. На этот раз Александр Лукашенко требует объяснений из-за прекращения обсуждения налогового маневра.

Глава Белоруссии уверен, что Россия ему должна, причем немало. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра в размере 310 миллионов долларов. Лукашенко заявил, что российская сторона прервала переговоры на эту тему.

Мне лично было жестко обещано, что Россия никогда не пойдет на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, сказал Лукашенко. "Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?" – задал вопрос президент.

Лукашенко сослался на обещания первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел переговоры по ценам на нефть. "На все наши предложения Россия не пошла, сроки фактически сорваны", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Не исключено, что после очередного выпада в адрес России Лукашенко сменит гнев на милость. На 25 декабря намечена его поездка в Москву, где он встретится с Владимиром Путиным. Обычно после переговоров с российским президентом белорусский лидер все забывает и говорит о дружбе с Россией.





Напомним, 6 декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Он грубо перебил российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах, предоставляемых Москвой своим экономическим партнерам. Лукашенко посмел обвинить Путина в том, что ему подготовили неверные цифры.

Российский лидер спокойно предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. После встречи стало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным за свое поведение.