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Экономика

Лукашенко заявил о российской атаке на Белоруссию

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии накинулся на Россию с новыми обвинениями. Тема для обид старая – ограничения поставок белорусских продуктов. Александр Лукашенко пообещал найти новые рынки сбыта для своей сметаны.
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"Коль идет такая атака на нашу продукцию, поставлена задача диверсифицировать рынки. Нельзя замыкаться на одном рынке, даже самом братском и дружественном", – сказал Лукашенко и добавил, что в России белорусские продукты пользуются большим спросом.

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В то же время президент отметил, что ограничения на поставки в Россию на самом деле – проявление конкуренции, сообщает РИА Новости. "Здесь обычная конкуренция. Дело здесь абсолютно не в качестве", – сказал Лукашенко.

Напомним, что Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки белорусских продуктов по различным причинам. Большинство запретов было связано с их ненадлежащим качеством.

Александр Лукашенко периодически обвиняет Россию во всех грехах. Неделю назад на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге он публично поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Батька перебил российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.

Тогда Александр Лукашенко обвинил российского лидера, что тот озвучивает неверную информацию. "Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразил недовольство глава Белоруссии.

На это Владимир Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах без лишних ушей и телекамер. На лице Лукашенко читалось явное недовольство, но уже через три часа стало известно, что глава Белоруссии извинился перед российским лидером за этот спор.

Автор: Александр Комаров13 декабря 2018, 14:28
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