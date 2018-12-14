Лукашенко рассказал о пьянках с Ельциным

О том, что первый президент России был не прочь выпить, известно, наверное, всем. Но вот за Александром Лукашенко такого раньше не замечали. Сегодня Батька поведал, как выпивал с Борисом Ельциным, и раскрыл журналистам страшную тайну.

Оказывается, Александр Григорьевич тоже позволял себе пропустить рюмочку-другую в компании с Ельциным. Однажды старший товарищ научил его не реагировать на критику в прессе, сообщает РИА Новости.

"Когда я стал президентом, я реагировал на каждый скрип пера молодого журналиста. И однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек, с которым я мог выпить. "Борис Николаевич, ну что это такое? Это же неправда…" – Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь? Тебе что, делать нечего?" Я тогда задумался", – признался Лукашенко.

После этого Александр Григорьевич перестал болезненно относиться к каждой негативной статье про него. "Если бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли", – Ельцин научил меня спокойно на это смотреть", – сказал Лукашенко на пресс-конференции с российскими журналистами.

О происшествиях с Борисом Ельциным СМИ в свое время писали довольно часто. Пожалуй, самая популярная и загадочная история – его падение с моста с мешком на голове.

Это произошло в 1989 году. Инциденту уделили эфирное время центральные телеканалы и все, выходящие на тот момент, газеты. По версии самого виновника трагикомического события, он собрался в гости к своему друг на одну из подмосковных дач. Отпустив машину с личным водителем, Ельцин решил прогуляться пешком и подышать свежим воздухом.

Около Москвы-реки на политика сзади напали неизвестные, набросили на голову мешок и сбросили с моста. Вода была очень холодная, и он с трудом выбрался, а затем добрался до ближайшего отделения милиции, где его напоили горячим чаем. Правда, версию о падении в реку с мешком на голове, кроме самого Ельцина, подтвердить никто так и не смог.