Инкаробанк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Москве Инкаробанка , передает сетевое издание m24.ru. Приоритетным направлением деятельности организации была раздача кредитов за счет привлечения денег населения. Однако больше половины ссуд оказались сомнительного качества, что создало реальные риски для кредиторов и вкладчиков.

Также представители регулятора заподозрили руководство банка в выведении ликвидных активов с ущербом для интересов клиентов. Информацию об этом ЦБ направит в правоохранительные органы. Инкаробанк занимал 340-е место в банковской системе России.