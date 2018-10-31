Инкаробанк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Москве Инкаробанка, передает сетевое издание m24.ru. Приоритетным направлением деятельности организации была раздача кредитов за счет привлечения денег населения. Однако больше половины ссуд оказались сомнительного качества, что создало реальные риски для кредиторов и вкладчиков.
Также представители регулятора заподозрили руководство банка в выведении ликвидных активов с ущербом для интересов клиентов. Информацию об этом ЦБ направит в правоохранительные органы. Инкаробанк занимал 340-е место в банковской системе России.
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