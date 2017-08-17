Европа спутала планы американских русофобов

Усилия Евросоюза привели к тому, что Соединенные Штаты вывели из под санкций часть энергетических проектов с российским участием. Об этом заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов.

По словам дипломата, по сравнению с первоначальным вариантам санкций "удалось сгладить кое-какие углы и подправить кое-какие цифры", – сказал он в интервью на радио Sputnik.

Чижов отметил, что один из наиболее значимых пунктов в новом санкционном пакете – это противодействие строительству российских газопроводов в Европе. "В первоначальном варианте было отмечено, что президент (США. – Прим.Ред.) "должен" предпринимать соответствующие шаги", – подчеркнул дипломат. Теперь же, утверждает дипломат, представители ЕС добились того, что глагол "должен" был заменен на "может".

Кроме того, отметил он, в итоговом варианте санкций планка допустимости российского участия в международных энергетических проектах была повышена с 10 до 33%. "Но, конечно, это не относится к "Северному потоку-2" и другим потенциальным нашим крупным задумкам", – добавил российский постпред в ЕС.

Вместе с тем он полагает, что Евросоюзу будет не так уж просто выработать единую позицию относительно антироссийских санкций. Германия и некоторые другие страны восприняли ужесточение экономических ограничений очень негативно, тогда как ряд стран Восточной Европы, таких как Польша и страны Прибалтики наоборот, были очень рады произошедшему, пояснил Чижов.





Напомним, президент США Дональд Трамп подписал 2 августа закон об ужесточении антироссийских санкций. Помимо прочего, в документе говорится о необходимости противодействия "Газпрому" в Европе и создании препятствий для реализации проекта "Северный поток – 2".

В ответ крупнейшие страны Европы прямо обвинили США в желании продвинуть свои собственные интересы на континенте. Как отметил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, политизация строительства "Северный поток-2" недопустима. Он заявил, что газопровод будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности не только Германии, но и всего европейского континента.

Позже Соединенные Штаты получили еще один неожиданный удар от своих европейских союзников. Суд немецкого Дюссельдорфа отменил ограничения относительно доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL в Германии, по которому российский газ транспортируется в обход Польши и Украины. Эксперты утверждают, что судебное решение позволит России увеличить рост поставок топлива в Европу.

