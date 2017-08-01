Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Третий месяц лета принесет немало изменений в жизнь россиян. Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии, автолюбители смогут урегулировать споры по ОСАГО в досудебном порядке, а нерадивых торговцев алкоголем теперь могут посадить на 12 лет.

С 1 августа 2017 года Пенсионный фонд произведет корректировку пенсий работающим пенсионерам согласно действующему законодательству. Речь идет исключительно о тех, кто официально работал в 2016 году. Если пенсионер трудоустроился в 2017 году, то повышения его пенсии в августе не произойдет. Да и повышением это назвать можно лишь условно. После августовской корректировки пенсии работающих пенсионеров вырастут немногим более чем на 200 рублей – это максимум.

С 6 августа уклонисты от армии не смогут paбoтaть нa гoccлужбe в течение 10 лeт. Срок будет отчитываться с того момента, когда призывная комиссия вынесет заключение о том, что гражданин не проходил военную службу по призыву без законных оснований. О наличии у них уклонистов будут сообщать военные комиссариаты, а отчитываться об увольнении тех, кто уклоняется от армии, придется государственным и муниципальным органам.





С 19 августа будет уточнен порядок определения первого налогового периода для индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся с 1 по 31 декабря. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, созданная в декабре организация имеет право включать результаты своей деятельности за этот месяц в налоговую отчетность за следующий календарный год. Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в декабре, подобной привилегии были лишены и подавали отчетность за работу в декабре отдельно.

С 19 августа устанавливается закрытый перечень оснований для отказа налогоплательщику в уменьшении суммы налога. Так, закон запрещает налогоплательщикам уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога, искажая сведения о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом или бухгалтерском учете либо налоговой отчётности. Также документом устанавливаются условия, при одновременном соблюдении которых налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога.





С 26 августа споры по ОСАГО можно будет решить в досудебном порядке. Споры между страховщиками в досудебном порядке будет рассматривать специальная комиссия, созданная при Российском союзе автостраховщиков. Теперь при возникновении спора о возмещении страховщик может обратиться в комиссию. Заявление будет рассматриваться в течение 20 рабочих дней. В случае несогласия страховщика с решением комиссии спор будет рассматривать арбитражный суд.

Также С 26 августа за торговлю нелегальным алкоголем могут посадить на 12 лет. За нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции ужесточается ответственность. Если оборот алкоголя без лицензии причинил крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то нарушителю грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет. Аналогичные наказания предусмотрены и за незаконную закупку, импорт, экспорт, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.





Ужесточаются и меры ответственности за незаконную продажу алкоголя. Максимальным наказанием здесь является лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Если преступления совершены в особо крупном размере или организованной групп лиц, то штраф вырастет до четырех миллионов рублей, а тюремный срок – до 12 лет со штрафом до миллиона.

И еще одно изменение коснется сферы торговли. 31 августа 2017 года истекает срок, в течение которого допускается реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого образца. Все торговые предприятия будут обязаны убрать с прилавков алкоголь с такими марками.