В России закрывают крупную торговую сеть

Одна из старейших на российском рынке бытовой техники и электроники сеть магазинов будет закрыта. Созданный в 1993 году бренд "Техносила" прекратит свое существование.

На сайте компании указаны лишь пять магазинов в Москве и Подмосковье, притом что на конец 2016-го их было 97. По данным гендиректора агентства "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, выручка сети по итогам прошлого года снизилась примерно на 2%, до 15,6 миллиарда рублей (без НДС).

Интернет-магазин "Техносила" завершит работу 1 августа, а посетители сайта будут перенаправлены в интернет-магазин "Эльдорадо", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на розничном рынке. Косвенным подтверждением информации считается объявление на сайте компании о старте 1 августа программы замены бонусных карт "Техносила" на карты "Клуб "Эльдорадо". Сотрудники переходят на работу в другие сетевые магазины.

Напомним, в конце июня стало известно о том, что "Техносила" разослала поставщикам письменные предупреждения о невозможности рассчитаться с долгами за товар и закрытии всех розничных магазинов. После этого осталась только онлайн-площадка.

"Техносила" – один из старейших брендов на российском рынке бытовой техники и электроники. Он появился в 1993 году. С сентября 2016 года им единолично владеет группа "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева. "М.Видео" и "Эльдорадо" также принадлежат этой организации.