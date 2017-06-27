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Сколько стоит поклониться мощам Николая Чудотворца

Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Palkin
Прибывшим из Бари в Храм Христа Спасителя мощам Николая Чудотворца уже поклонились более миллиона человек, выстояв многокилометровую очередь. При этом частицы мощей Николая свободно доступны в почти тридцати московских храмах.
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Верующие часто считают, что привезенные издалека мощи обладают большей целительной и молитвенной силой. Ажиотаж, которым сопровождается паломничество к мощам Николая Чудотворца, а до того в 2011 году к афонскому Поясу Богородицы, тому доказательство. 

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Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих

При этом в Дивеево хранятся мощи Серафима Саровского, в Покровском монастыре в Москве лежат останки Матронушки Московской, в Троице-Сергиевой лавре захоронен Сергий Радонежский. Мощи Николая Чудотворца свободно и без ажиотажа доступны в Даниловом Свято-Троицком монастыре, Сретенском ставропигиальном мужском монастыре, Новодевичьем женском монастыре, Храме Всех Святых на Кулишках и других. Частица Пояса Богородицы постоянно хранится в московском храме пророка Илии в Обыденном переулке. 

Вряд ли религиозные святыни следует различать по "градусу" чудотворности или степени святости. Благодать не поддается измерению. Части Пояса Богородицы или частицы мощей Николая Чудотворца, постоянно хранящиеся в России, вряд ли менее святы и благодатны, чем пояс из Афона или ребро из Бари. Но почему-то к Храму Христа Спасителя постоянно стоит многокилометровая очередь из паломников, постоянно подъезжают автобусы с богомольцами из регионов и даже из-за рубежа.

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10 часов в очереди: столько сегодня ждут паломники, чтобы приложиться к мощам

Публикация от Метро Москвы (@metromoskvy)

Председатель правления химического холдинга Андрей Гурьев, который обеспечил приезд мощей в Москву, не разглашает сумму, в которую обошлась доставка останков святого. Православный миссионер протодиакон Андрей Кураев не исключает, что владелец мощей – католическая церковь в Бари – получил плату за их приезд.

"Несомненно, гастроли с мощами могут приносить доход. Католики же продают масло с могилы Николая, в том числе православному местному приходу для продажи в православном мире...", – говорит Кураев. При этом миссионер все же не смог не призвать верующих отправиться к мощам, чтобы в том числе пройти некий молитвенный урок – в самой очереди.

"Думаю, стоит прийти и помолиться не только ради контакта с мощами, но и, как ни странно, ради самой очереди. Да, бывают разные очереди: бывают те, которые злят, а бывают те, которые радуют. Ведь люди пришли не ради какой-то покупки или выражения негатива, а ради позитива. Слушайте, мне кажется, там мы сможем зарядиться друг от друга чем-то не менее позитивным, чем от ковчега, лежащего в Храме Христа Спасителя", – поделился с НСН размышлениями протодиакон.

В очереди среди обычных паломников, ждущих прикосновения к чуду в зной и под дождем, совсем другие настроения. Верующие понимают, что на святости делается бизнес.

"Я давно хотела попасть к Николаю Чудотворцу, но в Бари лететь дорого, а до Москвы ехать всего 4 часа, – рассказала пенсионерка Елена Гуляева. – Ездила от агентства за 900 рублей. Могла бы и сама, но так удобнее. Нас довезли и забрали потом с Фрунзенской набережной, откуда начинается очередь. Автобус на 44 человека был заполнен полностью, ехали даже с маленькими детьми", – рассказала "Собеседнику" пенсионерка Елена Гуляева.

Чуть дороже выйдет, если отправиться к мощам через паломнические отделы в регионах. Например, во Владимире паломническая служба установила ценник на поездку к Николаю в 1100 рублей с человека.

"Встречаемся в церкви Михаила Архангела. Батюшка служит молебен о путешествующих и благословляет на дорогу. В автобусе с вами едет православный сопровождающий, он читает акафист Николаю Чудотворцу", – рассказали в паломническом отделе при Владимирской епархии.

В самом Храме Христа Спасителя тоже идет бойкая торговля. Продают даже масло с могилы Николая Чудотворца. Недорого: маленький флакончик – 50 рублей. 

"Хотела купить иконку, но стоять бы пришлось еще несколько часов. Не стала, тем более что цены в храме очень высокие. Свечи, которые в наших местных храмах стоят 7–8 рублей, там продают по 50", – рассказывает одна из паломниц. 

Автор: Алексей Минин27 июня 2017, 11:12

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