Сколько стоит поклониться мощам Николая Чудотворца

Прибывшим из Бари в Храм Христа Спасителя мощам Николая Чудотворца уже поклонились более миллиона человек, выстояв многокилометровую очередь. При этом частицы мощей Николая свободно доступны в почти тридцати московских храмах.

Верующие часто считают, что привезенные издалека мощи обладают большей целительной и молитвенной силой. Ажиотаж, которым сопровождается паломничество к мощам Николая Чудотворца, а до того в 2011 году к афонскому Поясу Богородицы, тому доказательство.

При этом в Дивеево хранятся мощи Серафима Саровского, в Покровском монастыре в Москве лежат останки Матронушки Московской, в Троице-Сергиевой лавре захоронен Сергий Радонежский. Мощи Николая Чудотворца свободно и без ажиотажа доступны в Даниловом Свято-Троицком монастыре, Сретенском ставропигиальном мужском монастыре, Новодевичьем женском монастыре, Храме Всех Святых на Кулишках и других. Частица Пояса Богородицы постоянно хранится в московском храме пророка Илии в Обыденном переулке.

Вряд ли религиозные святыни следует различать по "градусу" чудотворности или степени святости. Благодать не поддается измерению. Части Пояса Богородицы или частицы мощей Николая Чудотворца, постоянно хранящиеся в России, вряд ли менее святы и благодатны, чем пояс из Афона или ребро из Бари. Но почему-то к Храму Христа Спасителя постоянно стоит многокилометровая очередь из паломников, постоянно подъезжают автобусы с богомольцами из регионов и даже из-за рубежа.

enter; width:100%;"> 10 часов в очереди: столько сегодня ждут паломники, чтобы приложиться к мощам Публикация от Метро Москвы (@metromoskvy) Июн 7 2017 в 3:58 PDT

Председатель правления химического холдинга Андрей Гурьев, который обеспечил приезд мощей в Москву, не разглашает сумму, в которую обошлась доставка останков святого. Православный миссионер протодиакон Андрей Кураев не исключает, что владелец мощей – католическая церковь в Бари – получил плату за их приезд.

"Несомненно, гастроли с мощами могут приносить доход. Католики же продают масло с могилы Николая, в том числе православному местному приходу для продажи в православном мире...", – говорит Кураев. При этом миссионер все же не смог не призвать верующих отправиться к мощам, чтобы в том числе пройти некий молитвенный урок – в самой очереди.

"Думаю, стоит прийти и помолиться не только ради контакта с мощами, но и, как ни странно, ради самой очереди. Да, бывают разные очереди: бывают те, которые злят, а бывают те, которые радуют. Ведь люди пришли не ради какой-то покупки или выражения негатива, а ради позитива. Слушайте, мне кажется, там мы сможем зарядиться друг от друга чем-то не менее позитивным, чем от ковчега, лежащего в Храме Христа Спасителя", – поделился с НСН размышлениями протодиакон.

В очереди среди обычных паломников, ждущих прикосновения к чуду в зной и под дождем, совсем другие настроения. Верующие понимают, что на святости делается бизнес.

"Я давно хотела попасть к Николаю Чудотворцу, но в Бари лететь дорого, а до Москвы ехать всего 4 часа, – рассказала пенсионерка Елена Гуляева. – Ездила от агентства за 900 рублей. Могла бы и сама, но так удобнее. Нас довезли и забрали потом с Фрунзенской набережной, откуда начинается очередь. Автобус на 44 человека был заполнен полностью, ехали даже с маленькими детьми", – рассказала "Собеседнику" пенсионерка Елена Гуляева.

Чуть дороже выйдет, если отправиться к мощам через паломнические отделы в регионах. Например, во Владимире паломническая служба установила ценник на поездку к Николаю в 1100 рублей с человека.

"Встречаемся в церкви Михаила Архангела. Батюшка служит молебен о путешествующих и благословляет на дорогу. В автобусе с вами едет православный сопровождающий, он читает акафист Николаю Чудотворцу", – рассказали в паломническом отделе при Владимирской епархии.

В самом Храме Христа Спасителя тоже идет бойкая торговля. Продают даже масло с могилы Николая Чудотворца. Недорого: маленький флакончик – 50 рублей.



"Хотела купить иконку, но стоять бы пришлось еще несколько часов. Не стала, тем более что цены в храме очень высокие. Свечи, которые в наших местных храмах стоят 7–8 рублей, там продают по 50", – рассказывает одна из паломниц.

