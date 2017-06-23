Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих

Мощам святителя Николая Чудотворца, которые были привезены в Москву 22 мая, поклонился один миллион паломников. В столицу ради святых мощей едут верующие не только из регионов России, но и из других стран.
"По статистике, из СНГ чаще всего приезжают паломники из Украины и Белоруссии. Автобусным сообщением, в основном, пользуются группы из европейской части России, причем южные регионы и Крым не уступают по количеству Центральному федеральному округу", – сообщает официальный сайт принесения святыни.
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