Россия разделается с советскими долгами

Россия погасит все долги СССР перед другими государствами до лета 2017 года, заявили в Министерстве финансов. Последний страной, с которой будет улажен этот вопрос, оказалась Босния и Герцеговина.

Примечательно, что в момент возникновения долга России перед Боснией и Герцеговиной в размере 125,2 миллиона долларов на политической арене ни первой, ни второй не существовало. Задолженность возникла во время торговых взаимоотношений между Советским союзом и Югославией.

"С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N, с другой – Югославия продавала потребительские товары на сумму M. Таким образом, долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта", – цитирует газета "Известия" управляющего партнера юридической компании HEADS Consulting Александра Базыкина.

Эмиссии деловых бумаг и формализованных обязательств не было – просто проходил обмен продукцией, поэтому уточнить размер долга оказалось довольно непростой задачей. Ситуацию осложнял тот факт, что сразу несколько стран, на которые распалась Югославия, претендовали на свою часть. Например, задолженность перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов Россия уже погасила.

Последний долг, оставшийся с советских времен, Москва готова отдать летом 2017 года. "Соглашение технически давно готово, страны его парафировали. Остается только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", – сообщил представитель российского правительства.

В пресс-службе Министерства финансов подтвердили, что оплата будет проводиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Всего на эти цели выделено 512,3 миллиарда рублей.

Специалисты считают, что прежде всего так регулируются политические вопросы. "Это очень знаменательная точка. Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир", – подчеркнул профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.