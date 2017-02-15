Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету

Долги по зарплате перед шахтерами Ростовской области полностью погасят к лету. Составлен график, в соответствии в которым ежемесячно на эти цели будет направляться 50 миллионов рублей, сообщили в Госдуме.

Июнь месяц – крайний срок, к которому должна быть погашена задолженность перед горняками. Об итогах встречи представителей трудовых коллективов с губернатором области рассказал в Госдуме секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер парламента Сергей Неверов.

"Ко мне обратились мои коллеги-шахтеры, чтобы проинформировать депутатов, что у них сейчас происходит – чтобы не было спекуляций на этой теме. 13 февраля начат очередной платеж в 50 миллионов рублей шахтерам на погашение задолженности заработной платы. До этого было выплачено 118 миллионов из общей задолженности в 340 миллионов рублей", – сообщил Неверов на заседании Госдумы.

Неверов подчеркнул, что составлен график погашения задолженности, в соответствии с которым каждый месяц будет выделяться 50 миллионов. И на 1 июня 2017 года задолженность будет погашена полностью.

Председатель парламента, в свою очередь, напомнил депутатам, что они договорились держать вопрос задолженности по зарплате перед ростовскими шахтерами на контроле. Вячеслав Володин попросил Неверова довести эту информацию до рабочей группы, которая занимается этим вопросом. В нее входят председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов и депутаты от Ростовской области. "Было бы правильно, если бы мы эту информацию еженедельно обновляли и озвучивали бы, как идет процесс погашения долгов – раз уж Дума взяла этот вопрос на свой контроль", – заметил Володин.

Сергей Неверов напомнил, что, помимо задолженности шахтерам, есть еще долги перед работниками сервисных предприятий, которые обслуживают шахту. Около 500 сотрудников ожидают выплаты 44 миллионов рублей. Неверов отметил, что в их отношении тоже принят график погашения задолженности, выплаты начались 13 февраля. "Шахтеры просили не спекулировать на этой теме, а дать спокойно реализовать тот график, по которому работают власти Ростовской области", – заключил парламентарий.