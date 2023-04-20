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Четверг 20 апреля

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Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры

Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры
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Продолжается прием заявок.

Столица запустила программу поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура". Принять участие могут предприниматели, которые занимаются культурными проектами, а также физлица, планирующие начать свое дело в этой сфере, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, благодаря проекту в городе появятся новые творческие кружки, тренинги, лекции и курсы. Предприниматели получают новую аудиторию.

Продолжается прием заявок для участия в проекте. Необходимо заполнить анкету и до 15 июня отправить ее на почту dm1@culture.mos.ru.

Заявки принимаются по категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, "общее" (научные лекции, психологические тренинги, курсы по этикету).

Комиссия выберет подходящие заявки до 30 июня. С 3 по 31 июля москвичи выберут лучшие мероприятия на портале "Активный гражданин". С лучшими авторами город заключит контракты.

Москва в 2022 году Москва выделила на поддержку бизнеса более 30 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

20 апреля 2023, 11:14
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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