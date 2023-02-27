Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь
"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым
Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом
партнеры
Понедельник
27 февраля
Лента новостей
12:00
Сбежавшая из России Лорак рассекретила нового возлюбленного
11:40
"Я всегда любил и люблю Таню": Тайный ухажер явился перед свадьбой ждущей дочь Булановой
11:20
"Наши дети": показавшая большой живот Рудковская заявила о родах
11:00
Мерзкая и обольстительная: Как наглая Стоцкая отбила Киркорова у стареющей Пугачевой
10:40
В России дешевеет арендная недвижимость
10:30
"Бог простит": вернувшийся к бывшей Прилучный рассказал о причиненных ему обидах
10:20
Тихо ушла: Россияне потеряли 85-летнюю Эдиту Пьеху
10:20
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
10:14
Умер российский политолог Глеб Павловский
10:00
"Больше нет на этом свете": близкие Мадонны сообщили о смерти
09:40
По стопам Волочковой: Сбросившие одежду Чехова и Кудрявцева раздвинули ноги перед толпой
09:20
За какие нарушения можно лишиться квартиры в Москве: объяснил юрист
09:10
"В шоке!": сбежавшая в Лондон дочь Малинина охмурила миллионера
09:00
Предатели: показавшая лицо "бездарность" Рудковская примкнула к Пугачевой
08:40
Шесть причин провалов в личной жизни: как найти того самого
08:20
Не Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию
06:32
"Игрок" Достоевского: наскоро написанный роман о страстях человеческих
04:02
Польза или вред? Как выбрать "правильную" красную рыбу
02:36
Офтальмолог предупредила об опасности использования туши и наращивании ресниц зимой
00:03
Кириллов день: что нельзя делать 27 февраля
22:11
"Они с Анастасией похожи": Рассекречена любовь бросившего больную раком Заворотнюк Чернышева
20:42
Осталась одна: тяжелая болезнь разлучила Арзамасову с любимым партнером
20:34
Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь
19:32
"Боль": посиневшее тело Ани Лорак нашли мокрым в черном пакете
17:47
"Скрывается": постаревшая на 30 лет Пугачева зависима от уколов
17:47
"Я стараюсь": виляющая голым задом 69-летняя Успенская стиснула черный срам между ног
16:56
"У нее дочка": выкатившая пузо любовница Виторгана раскрыла все карты
15:51
Дети от Николаева? Королева вышла в свет с тайными наследниками
15:37
"Развод с мужем!": севшая на шею Тарзану Волочкова довела Королеву до бешенства
14:42
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
13:52
С животиком: великая космонавтка Пересильд вышла на связь в интересном положении
13:43
Вали больше нет: жена Юдашкина покинула Москву
13:27
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
13:03
"Почки разрушаются": наглотавшаяся таблеток Алина Кабаева пошла ко дну
12:41
"Страшный финал": быстрый уход Костомарова объяснился сочетанием фатальных ошибок врачей
12:04
"Набросились на нее": Приползшую назад в Россию беглянку Пугачеву жестко скрутили
11:51
"Страшная трагедия и смерть": в блоге ушедшей Оксаны Федоровой появились подробности
11:26
"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца
10:47
"Не в состоянии бороться": в окружении Костомарова готовятся к худшему
10:00
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
08:23
Как жизнь в мегаполисе может навредить здоровью человека: объяснил эксперт
06:18
Дельфины помогают людям рыбачить: удивительное видео из Бразилии
04:04
Помощник или вредитель: выстраиваем здоровое отношение ребенка к смартфону
02:19
Гибель маленького сына, уход жены, тайная семья: как живет знаменитый актер Щербина
00:11
Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля
22:06
Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук
20:35
Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет
19:12
"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым
18:04
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года
18:03
"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца
"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину
"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу
"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

Одной из наиболее востребованных мер поддержки НКО стали гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов.
прочитано 109 раз

С 2022 года столица поддержала около 3,2 тысячи инициатив. Участниками стали более девяти миллионов москвич, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

ПО ТЕМЕ

Пользователи mos.ru смогут создать собственный благотворительный сбор

В столице подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город"

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В прошлом году объем финансирования увеличился с 400 до 600 миллионов рублей. Зарегистрированные более года назад некоммерческие организации могут получить до пяти миллионов рублей, работающие менее полугода – до 500 тысяч.

"На конкурс поступило 923 заявки по 12 номинациям. Победителями стали 227 НКО, из них 92 впервые получили грантовую поддержку", – рассказал градоначальник.

По его словам, с помощью грантов реализуют 56 молодежных проектов. Так, АНО "Дизайн карьеры" запустил цифровой навигатор #КарьерХаб. Он помогает подросткам найти возможности для обучения, работы и карьеры в столице.

В номинации "ЗОЖ и спорт" гранты мэра столицы получили 26 проектов. Один из них – фестиваль уличных видов спорта "НаСпорте". Инициаторы представили новое направление, сочетающее движения из боевых искусств, гимнастики, брейкданса, капоэйры. В фестивале примут участие 600 спортсменов.

"Проекты некоммерческих организаций принесут большую пользу москвичам и помогут сделать наш город еще отзывчивее и добрее", – подчеркнул Собянин.

Напомним, что пользователи портала mos.ru могут создать собственный благотворительный сбор и поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и всех, кто оказался в непростой ситуации.

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"
Автор: 27 февраля 2023, 10:27 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Екатерина Шпица рассекретила ребенка
Шоу-бизнес

"Развод с мужем!": севшая на шею Тарзану Волочкова довела Королеву до бешенства

Анастасия Волочкова положила глаз на женатого стриптизера
Шоу-бизнес

Дети от Николаева? Королева вышла в свет с тайными наследниками

Королева в обнимку с детьми
Шоу-бизнес

"Не в состоянии бороться": в окружении Костомарова готовятся к худшему

Костомаров на грани

Гороскоп

Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года
Что подарить мужчине: идеи подарков на 23 февраля по знаку зодиака
Страстно и незабываемо: ищем мастеров поцелуя среди знаков зодиака

Здоровье

Как жизнь в мегаполисе может навредить здоровью человека: объяснил эксперт
Опасно для здоровья: диетолог раскрыл вред кефира
Агрессия и раздражительность: как обуздать негативные эмоции
Три условия, когда эмоции вызывают рак

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+