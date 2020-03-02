Ушла из жизни народная артистка России

Народная артистка России и Мордовии Мария Антонова умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры республики Светлану Баулину.
Отмечается, что в последнее время певица сильно болела. Прощание состоится 3 марта в Русском драматическом театре в Саранске.
Напомним, что Мария Антонова была солисткой Мордовской государственной филармонии. Песня "Умарина" в ее исполнении стала визитной карточкой региона, сообщает RT.
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