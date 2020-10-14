Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац

Опера "Орфей" Клаудио Монтеверди поставлена режиссером Георгием Исаакяном и художником Ксенией Перетрухиной в Ротонде Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Но прежде, чем попасть туда, зрители оказываются в полностью измененном фойе: свет приглушен, на полу советская ковровая дорожка, цветы в кадках... Что это за дорога? Куда она ведет? На все эти вопросы публика получает ответы на самом спектакле, который становится глубоким пронзительным разговором о течении времени и невозможности вернуться назад и хотя бы что-то изменить.
Сегодня театр Наталии Сац превратился в настоящий центр старинной оперы в Москве. "Орфей" Клаудио Монведерди стала четвертой репертуарной постановкой в цикле "Старинные оперы в Театре Наталии Сац", куда уже входят входят "Альцина, или Волшебный остров" Георга Фридриха Генделя, "Игра о душе и теле" Эмилию де Кавальери, первая итальянская опера 1600 года создания, и "Любовь убивает" Хуана Идальго де Поланко на либретто Педро Кльдерона, первая испанская опера, написанная в 1660 году.
Опера "Орфей" идет на итальянском языке с русскими субтитрами. Посмотреть можно 25 и 26 октября.
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