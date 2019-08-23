Известный актер умер в Москве

Заслуженный артист России Виктор Власов умер в Москве 22 августа в возрасте 65 лет, сообщает РИА ФАН со ссылкой на сайт Театра имени Маяковского. Причины его смерти не уточняются.
Виктор Власов служил в Театре Маяковского в 1974-2014 годах. Он исполнил более 20 ролей в фильмах и сериалах. Прощание с актером состоится 24 августа.
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