Знаменитая актриса скончалась на 92-м году жизни

Народная артистка УССР Валентина Зимняя умерла в возрасте 91 года. Ее ученики сообщили об этом в соцсетях: "Ушла из жизни наша театральная мама! Спасибо Вам за все! Ваши уроки и любовь останутся с нами навсегда!"
Валентина Зимняя окончила Киевский театральный институт. Актриса снялась в фильмах "Платон мне друг", "Волчица", "Марианна", в сериалах "День рождения Буржуя" и "Смерть шпионам". С 1969 года она преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения, передает Пятый канал.
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