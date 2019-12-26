Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам

К жанру road movie в театре прибегают часто. Про путешествие, герои которого находятся в дороге, ставили, например, "Северную одиссею" в РАМТе, "Сказку про последнего ангела" – в Театре Наций, "Кавказский меловой круг" – в Театре имени Маяковского. В последнем решили эксперимент продолжить. Правда, теперь в путь отправляется... покойница. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.



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