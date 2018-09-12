"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Думающему зрителю наскучило попкорновое кино. Я не осмелюсь говорить о том, что мой фильм – высокоинтеллектуальный, но задуматься, я надеюсь, он заставит", – отметил режиссер картины Анатолий Бальчев.
История бывшего сотрудника советской таможни, которого отправили в "вынужденную эмиграцию", тесно сплетена со знаменитым бунинским рассказом "Господин из Сан-Франциско" и окрашена романтическим сюжетом, что заставляет зрителя переживать до последнего кадра.
"На мой взгляд, фильм дает нам ясно понять, что внутренний нравственный стержень человека является опорой в самых сложных жизненных ситуациях, - комментирует основатель Фонда содействия развития культуры и образования "Фонд Антропова" Алексей Антропов, – и именно поэтому мы поддержали показы этой кинокартины на юбилейном кинофестивале в Венеции и на международном кинофестивале Аликанте".
Особыми гостями показа стали скульптор Михаил Шемякин, отметивший, что это очень серьезная работа; ведущий европейский кинокритик Анна Франклин, писатель-философ Глеб Смирнов, актриса и модель Ая Глаголева, президент компании Russian Day Марк Ивасилевич. 13 сентября картина демонстрируется в программе международного кинофестиваля русскоязычного кино в испанском Аликанте.
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