Знаменитого музыканта убила экзотическая болезнь

В Шотландии скончался бас-гитарист культовой рок-группы The Bay City Rollers Алан Лонгмьюир. Ему было 70 лет.
Алан ушел из жизни в больнице. В последние минуты его окружали родные и близкие.
Причиной смерти музыканта называется неизвестное заболевание, которое Лонгмьюир подхватил в отпуске. Всего две недели назад басист вернулся из Мексики, передает "Газета.ru".
В конце 60-х Алан Лонгмьюир основал The Bay City Rollers. Коллектив имел невероятный успех.
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