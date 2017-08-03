Как рухнула кинокарьера президента Трампа

Если бы Дональд Трамп не ударился в политику и не стал главой США, то, возможно, он бы добился больших успехов на актерском поприще. Как выяснилось, до того, как баллотироваться на пост президента, эксцентричному миллиардеру предложили роль в кино.

Оказалось, что за два года до вступления на пост главы государства, Дональду Трампу предложили сыграть в третьей части фильма-катастрофы "Акулий торнадо", передает Hollywood Reporter. Словно предвидя будущие политические события, миллиардеру предложили сыграть президента.

Изначально эту роль хотели отдать бывшему губернатору Аляски Саре Пэйлин, однако переговоры с ней провалились. Тогда один из актеров, сыгравший в первых двух частях фильма, Иан Зиринг предложил пригласить на съемки Трампа.

Вскоре после этого миллиардер дал положительный ответ. Более того, как рассказал один из создателей картины Дэвид Лэтт, Трамп был в восторге от того, что ему предложили попробовать себя в кино.

Но к сожалению, проявить свой актерский талант миллиардеру так и не удалось. Через несколько недель после того, как Трампу был отправлен на подписание контракт, его адвокат сообщил о том, что он собирается баллотироваться на пост президента.

Представитель миллиардера подчеркнул, что сейчас "не лучшее время" для съемок в кино. В конце концов, роль главы государства получил актер Марк Кьюбан.

Напомним, у Трампа все же есть совсем небольшой опыт съемок в кино. Так, он сыграл в эпизоде второй части знаменитого комедийного фильма "Один дома".