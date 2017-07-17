Концерт Depeche Mode отменили из-за госпитализации вокалиста

В Минске госпитализирован вокалист британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан. У музыканта диагностировано кишечное расстройство, передает "Интерфакс".
Из-за болезни Гаана концерт в столице Белоруссии отменен. Организаторы сообщили о госпитализации музыканта перед самым началом выступления группы. Depeche Mode рассматривает возможность перенести концерт в Минске на более позднюю дату в рамках тура.
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