В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"

Приквел культовой саги о приключениях Гарри Поттера все-таки существует. Джоан Роулинг написала его на почтовой открытке.

Текст рукописи состоит из 800 слов. Талантливая писательница изложила все на двух сторонах небольшой почтовой открытки. Как пояснила Роулинг в интервью Reuters, рукопись завершается следующей фразой: "Из приквела, над которым я не работаю, – но было весело!".

Открытка исчезла во время ограбления писательницы в Бирмингеме. Полиция предположила, что злоумышленники и искали нечто подобное. Правоохранители официально предупредили поклонников, что в скором времени грабители могут попытаться выставить ценную рукопись на продажу. "Мы просим всех, кто увидит в продаже эту вещь, связаться с полицией", – заявили они.

Ранее Джоан Роулинг не раз говорила, что не собирается больше работать над книгами о вселенной Гарри Поттера. "Эта история подошла к концу", – заявляла писательница. Однако в 2016 году на сцене лондонского театра Palace состоялась премьера спектакля по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Спустя несколько месяцев долгожданная книга вышла в печатном формате. Поклонники поттерианы буквально за пару недель раскупили первый тираж. Книга моментально стала бестселлером, невзирая на непривычную форму изложения.

В написанном на почтовой открытке "приквеле" события развиваются за три года до рождения знаменитого волшебника. Быть может, Джоан Роулинг все же задумывается о выпуске новой книги?