В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Пятница 12 мая
Лента новостей
18:52
Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си" (видео)
18:41
Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"
18:26
Европейские лидеры отказались от детей
18:21
Как умная таблетка победила смертельную болезнь
18:19
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
18:02
Андрогин в легинсах 8 месяцев развлекал мужской СИЗО
18:00
Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа
17:57
Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика
17:48
У гостей "Евровидения" отобрали путан
17:34
Миллиардер продает особняк Матильды Кшесинской
17:23
Как бытовуха убивает отношения
17:02
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
16:58
Как пережить майские холода
16:50
Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом
16:49
Где проводят отпуск миллиардеры
16:39
"Сочная" Климова возбудила поклонников снимком в бикини
16:33
Участнице "Евровидения" грозит тюрьма
16:14
Названы самые популярные профессии
16:01
Литва отказалась от пассажирских ж/д перевозок в Москву
15:49
Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала (видео)
15:44
Утяшева прячет проблемные ноги
15:43
Москвичам дадут деньги за старое жилье
15:34
Суд отверг жалобу гонщицы Мары Багдасарян
15:14
Как изменщицы обирают мужей-миллионеров
14:56
Кино станет доступней для жителей глубинки
14:53
Трамп ловко унизил Украину за ее же деньги
14:45
Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве
14:44
Кремль пошутил про майский снегопад
14:36
Катя Семенова ютится с мужем и собаками в старой однушке
14:34
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
14:21
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
14:18
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
14:16
Главе лопнувшего Внешпромбанка дали девять лет тюрьмы
13:51
"Кремлевский балет" открывает летние сезоны
13:49
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
13:42
Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
13:35
Малолетняя дочь пошла по стопам Волочковой
13:31
Во взрыве в центре Рима увидели след "ИГ"
13:07
Когда в России вернут карточки на еду
13:05
В Москве девушка головой выбила окно в трамвае
12:54
Как менялась Виктория Дайнеко
12:53
Покинувший семью Порошенко возмутил своим бесстыдством
12:52
Причину аллергии у кошек нашли в людях
12:41
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
12:38
У Boeing 787 отказал двигатель в небе над Сибирью
12:23
Эротичная Зара в прозрачной юбке удивила мужчин
12:13
Британские ученые нашли лучшее место для яиц
12:08
Пенсионер из Новой Зеландии отказался жить без умершей жены
12:02
Ученые нашли связь анорексии с шизофренией
12:01
Юноша разбился насмерть в Москве-Сити
11:53
Украина придумала сценарий захвата Польши и Литвы
11:53
Финалиста "Битвы экстрасенсов" поймали на лжи
11:47
Последствия крупной аварии в Петербурге попали на видео
11:32
Ливневую канализацию в Москве приведут в порядок
11:27
Как москвичи пережили майский буран
11:25
Lexus RX 200t F Sport Luxury: для ценителей прекрасного
11:22
Джоли и Питт всех обманули с разводом
11:22
В центре Рима прогремел взрыв
11:20
Медики назвали страшную опасность суши
11:10
Винер рассказала об особенной семье Кабаевой
11:05
Российским пенсионерам облегчили жизнь
11:00
Мужчина избил подростка дубинкой на детской площадке
10:59
63-летняя женщина бросила все и стала моделью
10:44
Фальшивая внешность Моники Белуччи
10:40
Как голос "Активного гражданина" стал решающим
10:34
Столичные школьники мечтают об огромной зарплате
10:24
Безработный выиграл в лотерею $50 млн
10:24
На Урале молодые грабители покалечили безработного инвалида
10:18
Главные события Москвы с 12 по 18 мая
10:02
Сергей Жуков довел до экстаза Ксению Бородину
09:55
Россиянин лишился 33 млрд рублей после предательства жены
09:50
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
09:44
На "Евровидении" в Киеве грянул скандал из-за жюри
09:40
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)
09:23
Непогода привела к массовому ДТП на северо-востоке Москвы
09:16
Евросоюз подсел на российские семечки
09:11
Самбурская объявила трехдневный траур из-за Бузовой
09:10
Между Россией и США случился военный инцидент в День Победы
08:55
Жители Нефтеюганска испугались теракта в центре города
08:53
Актер Степанов назвал виновницу своего падения из окна
08:43
Москвич Костов покорил украинцев на "Евровидении"
08:31
Трамп сделал неожиданное признание о встрече с Лавровым
08:21
Порошенко заявил об уходе из семьи
07:57
Вооруженные бандиты напали на пост ДПС в Ингушетии
22:26
Звезду "Битвы экстрасенсов" прооперировали после нападения
21:52
На Украине у депутата нашли 586 квартир
21:48
Почему Дану Борисову преследуют несчастья
21:35
В Средиземном море столкнулись подлодка и торговое судно
21:26
Захарова об истерике в США: CNN пробил дно
21:25
Грачевской устроили травлю за поддержку хирурга-"мясника"
21:06
В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами
20:46
На разбитом лице Киселева разглядели руку Госдепа
20:45
Куда жаловаться на управляющую компанию
20:16
Моника Беллуччи стала блондинкой
19:54
Покинувший психбольницу Степанов прервал молчание
19:42
Сборная России победила Данию за 70 секунд
19:32
Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил
19:32
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
19:30
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
19:07
Фонд Доктора Лизы сменит название
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Культура

В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера. Кадр из фильма "Гарри Поттер и кубок огня"
Приквел культовой саги о приключениях Гарри Поттера все-таки существует. Джоан Роулинг написала его на почтовой открытке.
прочитано 592 раза

Текст рукописи состоит из 800 слов. Талантливая писательница изложила все на двух сторонах небольшой почтовой открытки. Как пояснила Роулинг в интервью Reuters, рукопись завершается следующей фразой: "Из приквела, над которым я не работаю, – но было весело!".

Открытка исчезла во время ограбления писательницы в Бирмингеме. Полиция предположила, что злоумышленники и искали нечто подобное. Правоохранители официально предупредили поклонников, что в скором времени грабители могут попытаться выставить ценную рукопись на продажу. "Мы просим всех, кто увидит в продаже эту вещь, связаться с полицией", – заявили они.

Ранее Джоан Роулинг не раз говорила, что не собирается больше работать над книгами о вселенной Гарри Поттера. "Эта история подошла к концу", – заявляла писательница. Однако в 2016 году на сцене лондонского театра Palace состоялась премьера спектакля по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя". 

Спустя несколько месяцев долгожданная книга вышла в печатном формате. Поклонники поттерианы буквально за пару недель раскупили первый тираж. Книга моментально стала бестселлером, невзирая на непривычную форму изложения.

В написанном на почтовой открытке "приквеле" события развиваются за три года до рождения знаменитого волшебника. Быть может, Джоан Роулинг все же задумывается о выпуске новой книги?

Джоан Роулинг. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boesl

Автор: Андрей Петрунян12 мая 2017, 13:57

комментарии

Политика

Как США готовят Майдан для Лукашенко
Трамп ловко унизил Украину за ее же деньги
Покинувший семью Порошенко возмутил своим бесстыдством
Захарова об истерике в США: CNN пробил дно

Шоу-бизнес

Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"
Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа
У гостей "Евровидения" отобрали путан
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"

Проишествия

Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)
Между Россией и США случился военный инцидент в День Победы
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)

Lifestyle

В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
Литвинова угодила в театральный скандал
Шоу-бизнес

Самбурская объявила трехдневный траур из-за Бузовой

Актриса призналась, что до сих пор плачет
Политика

Покинувший семью Порошенко возмутил своим бесстыдством

Поступок украинского президента связали с отсутствием совести и здравого смысла

Шоу-бизнес

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"

Вдова пришла на конкурс развеяться
Шоу-бизнес

Утяшева прячет проблемные ноги

Ляйсан объяснила, почему она бесцеремонно работала тазом в юности

Гороскоп

Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь

Фоторепортажи

Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
Как менялась Виктория Дайнеко
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров

Спорт

Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"

Регионы

Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru