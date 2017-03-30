Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"

30 марта 1970 года в Москве состоялась премьера легендарного фильма Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Главный герой картины Федор Иванович Сухов на долгие годы стал образцом настоящего мужества, а диалоги из фильма мгновенно разлетелись на цитаты. Dni.Ru предлагают вспомнить все крылатые фразы из популярнейшей киноленты.

"Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно."

"Гюльчатай, открой личико!"

"Восток – дело тонкое."

"Вопросы есть? Вопросов нет!"

"Господин назначил меня любимой женой!"

"До свидания, барышни! Извините, коль что не так."

"Душа моя рвется к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна, как журавль в небо."

"Женщина – она тоже человек!"

"Не везет мне в смерти – повезет в любви."