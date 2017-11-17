На ТНТ произошли глобальные перемены

С 20 ноября телеканал откажется от закупки зарубежных фильмов. ТНТ полностью перейдет на контент собственного производства.

Об этом сообщил руководитель субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение", гендиректор телеканала Артур Джанибекян. Он назвал это уникальным событием в жизни российского телевидения.

"ТНТ – единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели", – цитирует Джанибекяна ТАСС. Также гендиректор ТНТ назвал главную причину этого решения.

По его словам, интерес рекламодателей и аудитории к собственным проектам телеканала оказался выше, чем к зарубежному контенту. Также бизнесмен добавил, что теперь руководство ТНТ получит независимость от курса валют. "Мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур, и у них нет возможности выкручивать нам руки", – заявил Джанибекян.

Закупку зарубежного контента для ТНТ и других каналов "Газпром-медиа" осуществляет компания Solaris Promo Production, сообщает "Коммерсантъ". В 2015 году она потратила на продукцию иностранных кинопроизводителей около десяти миллиардов рублей.

Отметим, что зарубежные фильмы выходили на ТНТ больше десяти лет. По данным Mediascope, аудитория телеканала за январь-сентябрь 2017 года составила 62 миллиона человек.