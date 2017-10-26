Главные ТВ-премьеры осени

Любимые герои возвращаются, а новые готовы покорять ваши сердца. На телеэкраны выходят сразу несколько сериалов. Dni.Ru рассказывают о самых интересных.

"Голдберги"

Телеканал Paramount Comedy, с 26 октября, по будням в 20:10

В центре сюжета – история семьи Голдбергов, живущей в 80-х, золотой эпохе США: на баскетбольных площадках дети пытаются походить на Майкла Джордана, на всех каналах крутят клипы Принса и Майкла Джексона, а в кинотеатры выстраиваются очереди на премьеру "Звездных войн. Возвращение джедая". Во главе семьи Голдбергов – активная Беверли Голдберг, стремящаяся контролировать всех членов семьи, и опеки которой близкие стараются избежать. Ее муж Мюррей предпочитает проводить дни в кресле у телевизора, но иногда удивляет домочадцев захватывающими историями из своего прошлого. Дедушка Альберт – тусовщик, который до сих пор живет так, словно ему недавно исполнилось 20. Повествование в сериале ведется от лица Адама, самого младшего ребенка: он – застенчивый фанат "Звездных войн" и видеоигр. Его старшая сестра Эрика – яркая красотка, метящая в королевы школы, а старший брат Барри считает себя самым крутым, хотя другие предпочитают подшучивать над ним.

Ситком построен на воспоминаниях сценариста и продюсера Адама Ф. Голдберга о своем детстве в шумной и неспокойной, но очень дружной семье. "Голдберги" получили отличные отзывы критиков, а также показали высокие рейтинги, и создатели решили продлить ситком в общей сложности на шесть сезонов.

"Мистер Робот"

Телеканал Spike, с понедельника по среду в 21:00

История молодого IT-гения Эллиота Алдерсона, социофоба, который ведет двойную жизнь. Днем он работает на фирму, занимающуюся кибербезопасностью, а по ночам промышляет хакерскими взломами чужих сетей. Так недолго и до беды: вскоре героя в оборот берет подпольная структура, которая хочет обрушить несколько крупных американских корпораций. Руководит ею тот самый таинственный Мистер Робот (Кристиан Слейтер).

Помимо мастерски наведенного саспенса, у сериала отличный актерский состав: Эллиота Алдерсона сыграл американский актер египетского происхождения Реми Малик (вы видели его в фильмах "Ночь в музее", "Олдбой" и "Сумерки. Сага: Рассвет"). Он получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в 2016 году. Кроме того, именно "Мистер Робот" переместил его в высшую актерскую лигу: Брайан Сингер пригласил Малика на роль самого Фредди Меркьюри в своем новом фильме "Богемская рапсодия". Женский состав, кстати, не менее сильный: чего стоит хотя бы обворожительная датчанка и модель Стефани Корнелиуссен. А лучшим подтверждением тому, что сериал стоит внимания, служит премия "Золотой глобус", которую "Мистер Робот" получил в 2016 году как лучшая телевизионная драма.

"Монстр"

Телеканал Spike, в эфире с 13 ноября – в 19:00 по будням

Очень атмосферный и захватывающий скандинавский сериал: на севере Норвегии, в мрачной отдаленной местности происходит жестокое убийство. Одновременно обнаруживаются массовые захоронения, связывающие воедино старые случаи с недавними пропавшими. Дело поручается следователю Драйеру, прибывшему с юга страны. Его напарником становится местная женщина-полицейский Хедда. У нее совершенно другие методы работы, и она не желает мириться с подходом напарника. Вместе им приходиться работать над делом, которое становится все сложнее.

"Дом Фарфора"

Телеканал "Россия", с понедельника, 30 октября, в 21:00

Еще один ретро-сериал: 1982 год, спортсменка Катя Королева вынуждена бежать в Москву из провинциального городка. Сестра устраивает ее продавщицей в Дом фарфора, где Катя знакомится с генералом КГБ. Неожиданно для себя она оказывается в вихре интриг, тут и противостояние КГБ и МВД, и слежка за американцами, и странные взаимоотношения между генералом КГБ и директором Дома фарфора. В числе продюсеров – Александр Цекало, в главный роли – актриса Стася Милославская.

"Непокорная"

Первый канал, в эфире с понедельника, 30 октября, в 21:30

Восьмисерийная криминальная драма о девушке, которая бросает вызов воровскому миру. Действие сериала происходит в 1970-е. Школьница Соня мечтает стать актрисой, но ее жизнь круто меняется в один момент: она заваливает экзамен в театральный и влюбляется в преступника. В воровской мир легко войти, но сложно выйти: от рук бандитов гибнет отец и брат героини, а сын лишается нормального детства. В главной роли – молодая актриса Соня Метелица.

"Вышибала"

Телеканал НТВ, в эфире с 30 октября, в 20:40

Криминальная драма о человеке, который после длительного тюремного заключения возвращается в родной город. Здесь ему предстоит встреча с другом, ради которого он сел в тюрьму 15 лет назад, и бывшей возлюбленной, вышедшей замуж за того самого друга. Им троим предстоит разобраться в своих чувствах на фоне разгорающейся войны между местным криминалом и начальником городского УВД.