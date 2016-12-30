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7 лучших фильмов 2016 года

Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"
Dni.Ru решили подвести киношные итоги года и называть лучшие фильмы, вышедшие в российский прокат в 2016-м, и занявшие особое место у нас в сердцах. А если вы еще не успели посмотреть некоторые из них – самое время сделать это на каникулах.
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Тролли / Trolls

Симпатичный мультфильм от создателей "Шрека" о приключениях популярных в Дании кукол-троллей. Розовая тролльчиха Розочка и серый тролль Цветан спасают свое царство от зловещих бергенов и попутно много поют – и противостоять их обаянию решительно невозможно (независимо от того, сколько там вам накапало лет по паспорту).

Дэдпул / Deadpool

Антисупергеройский фильм, нарушивший все мыслимые и немыслимые каноны жанра. Дэдпул любит изощренные шутки, не менее изощренные удовольствия, а еще готов на все ради своей настоящей любви (и песен группы Wham!). Компании Marvel удалось почти невозможное: по-настоящему рассмешить всех хардкорных комиксовых фанатов, практически избежав их праведного гнева. Да и вообще, когда вы в последний раз наблюдали экранизацию комикса с обильным (и уместным) разрушением "четвертой стены", границы между экраном и зрителем?

Выживший / The Revenant

Алехандро Гонсалес Иньярриту, известный жанровый хамелеон, снял героический вестерн, нарушив все его известные законы. На протяжении двух с половиной часов мы наблюдаем, как герой Леонардо Ди Каприо мучается от боли и отчаяния, оставшись в одиночестве в снегу после того, как его ограбил и бросил на верную смерть компаньон. Принято шутить про то, что этой ролью Ди Каприо "выстрадал" себе "оскаровскую" награду, но на самом деле "просто так совпало". Фильм замечательный, снят одним из лучших операторов современности – Эммануэлем Любецки.

Разрушение / Demolition

Концептуальная семейная драма с Джейком Джилленхолом в главной роли и нетривиальным хэппи-эндом. Джилленхол играет Дэвиса – мужчину, который после смерти своей жены перестал испытывать и ощущать какие-либо эмоции по этому поводу. Получив известие о трагедии, первое, что он захотел сделать – купить шоколадные конфеты в торговом автомате. Пытаясь выяснить причину свой эмоциональной черствости и нарастающую тягу к разрушения, он принимается писать огромные письма в фирму, занимающуюся обслуживанием этих торговых автоматов.

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости / Batman v Superman: Dawn of Justice

Новое детище Зака Снайдера можно сколько угодно считать спорным – это не отменяет того факта, что фильм был по-настоящему долгожданным. Возможно, из-за этого длительного ожидания, каких-то неоправданных фанатских надежд и прочего "человеческого фактора" на картину сразу после премьеры все набросились и разругали в пух и прах. Поэтому имеет смысл пересмотреть "Бэтмена против Супермена" сейчас, когда вокруг него уже нет истерии. Это история противостояния двух супергероев, которую Зак Снайдер умудрился превратить в античную трагедию с необходимым пафосом.

Омерзительная восьмерка / The Hateful Eight

Дикий Запад после Гражданской войны. "Охотники за головами" решают переждать снежную бурю в богом забытой торговой лавке "Галантерея Минни", что в итоге оборачивается кровавым тарантиновским твистом с трупами и загадками. Замечательный и несколько недопонятный зрителем фильм, в котором если и нет "привычного Тарантино", но зато с головой хватает контекстуальной иронии. Один из самых серьезных фильмов режиссера, в котором четко прослеживается его человеческая и политическая позиция.

Кловерфилд, 10 / 10 Cloverfield Lane

Фильм начинается как нервный триллер про молодую девушку и ее похитителя из подвала (его играет Джон Гудман), затем превращается в камерную постапокалиптику про выживание в бункере, чтобы позже мутировать в небанальную научную фантастику. Удивительный пример массового жанрового кино, в котором основной акцент сделан на действительно интересный сюжет, построенный по классическим правилам драматургии. Здесь нет спецэффектов, wow-эффекта, большого количества суперзвезд. Пять локаций, скромный бюджет, три отличных актера – этого оказывается достаточно.

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.

30 декабря 2016, 10:06

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