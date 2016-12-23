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Главные события Москвы с 23 по 29 декабря

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Smirnov
В воздухе все отчетливее чувствуется атмосфера грядущих новогодних торжеств. Всевозможные елки, праздничные шоу и другие мероприятия в самом разгаре. Отечественные рокеры особенно рвутся в бой, один за другим радуя поклонников заводными концертами. В их числе Земфира, Борис Гребенщиков, "Танцы минус", "7Б", Линда и другие. Об этих и других интересных событиях Dni.Ru рассказывают в своем традиционном недельном обзоре.
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23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

В VEGAS CITY HALL состоится грандиозный гала-концерт арт-проекта "ТенорА XXI века", который отмечает свой 10-летний юбилей. Ведущие оперные солисты мира соберутся на одной сцене, чтобы подарить незабываемые мгновения зрителям. Программа получила название "КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ", репертуар составлен на основе результатов интернет-голосования и состоит из 26 композиций. Организаторы отмечают, что каждый тенор – это всегда яркая творческая индивидуальность, и тем удивительнее объединение стольких замечательных певцов в одном проекте.

В Барвиха Luxury Village выступит Ди Ву – китайско-американская пианистка и восходящая звезда классической музыки. В 14 лет она дебютировала на сцене филармонии Пекина, после чего выступала со знаменитыми оркестрами США, а также с Гамбургским филармоническим оркестром, симфоническими оркестрами Шанхая и Сингапура. Ди Ву проявила себя и как сольная исполнительница. Будучи участницей ряда фестивалей, она была отмечена множеством наград.

На сцену клуба "16 тонн" выйдет "Сурганова и Оркестр". Свои концерты перед Новый годом артистка называет "солянками": звучат избранные хиты разных лет, а также неожиданные сюрпризы. Как правило, подбираются самые бодрые танцевальные композиции.

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Kenjiro Matsuo

В СК "Олимпийский" пройдет премьера ледового шоу Евгения Плющенко, Яны Рудковской и Корпорации PMI – "Щелкунчик". Как обещают организаторы, эта сказка станет самым зрелищным представлением не только Европы, но и, возможно, всей планеты. Многократный чемпион России, Европы и мира, обладатель олимпийского золота Евгений Плющенко уже попробовал себя в ряде ледовых постановок. И вот сейчас готовится к презентации новая, которая соберет лучших фигуристов и ледовых акробатов. Роскошные костюмы, видеосопровождение, голограммы – это шоу удивит даже самых искушенных зрителей.

Концертный зал Stadium Live проведет в своих стенах значимое событие из мира отечественной рок-музыки: Земфира презентует свой третий концертный альбом "Маленький человек. Live". Этот релиз – результат знаменитого тура артистки и ее группы. Они прокатились по России от Владивостока до Москвы, отыграли в прибалтийских столицах и Минске, а после этого отправились в Израиль, Германию, ОАЭ, Великобританию, США и Канаду: всего 40 концертов в 37 городах и 11 странах. Фанаты Земфиры подсчитали, что она пересекла 6 морей и 2 океана, провела в воздухе 122 часа, в общей сложности преодолела 93 287 км, расстояние более чем в два раза превышающее длину экватора. Все это точно говорит об одном – концертная презентация альбома в столичном клубе будет жаркой и незабываемой.

24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

В Театре Российской Армии участники КВН покажут "концерт на бис", а именно – финал очередного сезона. География команд в этом году обширная: две команды из Азии, а также любимцы публики из Мурманска. Амбициозная молодежь из Ярославля, представители Москвы – выходцы из Московского Государственного Цирка. Отличная возможность для поклонников увидеть своих любимых юмористов воочию.

Группа "Танцы минус". Фото: tancyminus.ru

В клубе "16 Тонн" отыграет предновогодний сет группа "Танцы минус". В этом году коллективу исполнился 21 год. Музыканты не будут выдумывать ничего лишнего, а просто зарядят своих поклонников позитивом при помощи своих лучших хитов.

В "Мумий Тролль Music Bar" выступит Иван Демьян и группа "7Б". Вас ждут такие хиты, как "Молодые ветра", "Осень", "Некрещеная луна" и множество других.

24–25 декабря в центре дизайна MOD Design пройдет маркет "4 сезона". Отличный шанс купить оригинальные подарки для близких людей, не окунаясь в предпраздничную суматоху торговых центров. Все мирно, креативно и с душой. На ярмарке талантливые мастера представят предметы мебели и интерьера, одежду и аксессуары, украшения, игрушки и сладости ручной работы.

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 декабря в клубе Stereo Hall состоится праздник света и огня "THE ХАНУКА 2016/5777", организованный Израильским культурным центром в Москве при участии столичного Гилеля. Гостям праздника предложат традиционные ханукальные угощения, покажут необычное световое шоу и сделают участниками массового флэшмоба #MannequinChallenge, известным в России как #ОстановиВремя. Увенчает мероприятие выступление знаменитой израильской артистки Марины Максимилиан-Блюмин – пианистки классической школы, музыканта-виртуоза, певицы и джазовой вокалистки, одного из самых заметных талантов Израиля.

В центре "Открытый мир" пройдет рождественский концерт этнической музыки Сати Казановой. Бывшая участница поп-группы "Фабрика" кардинально поменяла свой репертуар и уже более двух лет активно развивает направления этнической музыки в России и за ее пределами. Программа Сати – это симбиоз древних санскритских мантр, кавказских, славянских и восточных мотивов. 

Сати Казанова. Фото: GLOBAL LOOK press

26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Театр Наталии Сац представит зрителям балеты "Шехерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски", тем самым продолжая знакомить публику с шедеврами всемирно известного балетмейстера Михаила Фокина. Впервые эти постановки были показаны сто лет назад в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже, в современности же они восстановлены хореографом Андрисом Лиепой. "Мы взялись за эту постановку не для того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях его новаторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографа классического танца, был новатором в постоянном поиске новых форм взаимодействия разных сценических жанров. Я счастлив представить вам новое воплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я не думал о "Русских сезонах", их создателях и участниках", – рассказывает Андрис Лиепа.

27 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

Московский Международный Дом Музыки примет у себя итальянский вокальный квартет сопрано INCANTO, который представит столичным слушателям роскошный новогодний праздничный концерт "Иоганн Штраус Christmas Gala". Программа состоит из самых популярных вальсов Штрауса и хитов рождественской и танцевально-популярной музыки со всего мира.

В клубе "Союз Композиторов" зажжет женский джазовый квартет JAZZ SISTERS. Как говорится, в джазе только девушки. Гостей ждут блестящие композиции в жанрах funk, jazz-rock, smooth-jazz, а также так называемый "салонный джаз", классика, которая создает утонченную звуковую атмосферу. Вне всяких дискуссий, данный "бэнд" отличает красота элегантность и уникальный стиль.

28 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

Лариса Долина. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya

В Театре Эстрады состоится концерт Ларисы Долиной. Артистка приготовила интересную разноплановую программу "Рождественская симфония". Гостей ждет великолепный вокал Долиной в сопровождении симфонического оркестра "Русская Филармония", а также новогодние сюрпризы. Можно ожидать самый широкий спектр жанров, ведь певица отлично себя чувствует и в стихии популярной эстрадной музыки, и в джазе.

В PMLoft Hall на сцену выйдет Борис Гребенщиков с программой "Песни огненной воды". Ветеран русского рока устроит вечер в камерной атмосфере, где ему будет ассистировать гитарист Алексей Зубарев. А это значит, что ожидается уютная атмосфера, близкая к "квартирнику". Организаторы обещают, что позитива, радости и света, исходящих от легендарного БГ, хватит всем.

29 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

В Доме кино СК РФ даст концерт Сергей Трофимов. Для всех любителей шансона и просто хороших песен концерт артиста – это отличное преддверие новогодних праздников. Музыкант готовит специальную, очень разноплановую программу, которая поможет дать подходящий настрой.

На сцену клуба "16 тонн" в полном составе выйдет рэп-группа "Каста". В уходящем году у коллектива вышло сразу несколько синглов, включая сольные работы участников группы. Не за горами и новый полноценный альбом, первый с далекого 2008 года. Поэтому на концерте можно будет услышать не только лучшие хиты, но и долгожданные новые композиции.

В "Мумий Тролль Music Bar" принесет свою музыку певица-загадка Линда. Ее песни уносят слушателя в другую реальность благодаря глубокой энергетике, цепляющим мотивам и необычным сценическим перфомансам.

Кадр из фильма "Викинг"

На киноэкраны выходит отечественный фильм "Викинг" с Данилой Козловским и Светланой Ходченковой. Это история о родовых распрях раннего Средневековья. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя, и по закону мстить ему должен младший брат – бастард.

Другой значимой новинкой недели станет российский мультфильм "Снежная королева 3. Огонь и лед". Повзрослевшие Кай и Герда находят на свою голову новые приключения: теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.

Автор: Геннадий Куприянов23 декабря 2016, 10:58

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