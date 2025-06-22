Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы

Никто не учил нас быть родителями, но мы можем научиться сами. Тем более, что сейчас есть так много полезных книг о воспитании детей и построении здоровых отношений. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять пособий, которые смогут вам в этом помочь, от авторитетных психологов и психиатров.

Известный психолог Михаил Лабковский и профессор неврологии Леонид Чутко написали очень полное, но в то же время лаконичное и доступное пособие о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Эта книга поможет родителям лучше понять своих детей, у которых поставлен диагноз СДВГ, а также провести самостоятельную диагностики по специальному опроснику прежде, чем обратиться к специалисту. Лабковский откровенно делится собственным опытом — ему СДВГ не помешал стать одним из самых успешных в России психологов. Он рассказывает, как общаться с такими людьми, что делать, если ребенок не может концентрироваться на учебе или ведет себя протестно, как найти общий язык в кризисные периоды и как правильно поддерживать маленького человека с СДВГ. В книге вы найдете практические рекомендации и для взрослых, имеющих эту особенность психики. И самое главное: авторы объясняют, какими сопутствующими проблемами и расстройствами может сопровождаться СДВГ — от излишней вспыльчивости до депрессии. Предупрежден — значит вооружен!

"Это жеребенок! Шпаргалки по воспитанию на все случаи жизни", Вика Дмитриева

Эта книга семейного психолога Вики Дмитриевой может стать настольной для «новичков» — автор делится секретами воспитания детей, основываясь на своем профессиональном и родительском опыте (сама Дмитриева — мама троих сыновей). Свое экспертное мнение психолог подкрепляет научными исследованиями и ссылками на работы коллег. В книге вы найдете ответы на все вопросы, которые обычно возникают у родителей: что делать если ребенок мало ест? Как разговаривать с бабушками, которые навязывают свои методы воспитания? Как быть, если у ребенка есть проблемы с лишним весом? Как правильно играть с малышом? Как стать ребенку другом, не потеряв родительский авторитет? Каким образом семья формирует самооценку человека и каких ошибок вы можете избежать в этом нелегком деле? Как себя вести, если ребенок ябедничает, обижает других детей или закатывает истерики? Словом, это настоящая энциклопедия по взаимодействию с детьми, которую нужно прочитать всем осознанным родителям. Рекомендации помогут не только воспитать адекватного человека, но и упростить себе жизнь, избежав ненужных конфликтов и противоречий.

"Детские кризисы", Виктория Шиманская

Доктор психологии и ведущий эксперт по развитию Виктория Шиманская классифицировала и подробно описала все детские кризисы, которые случаются от рождения до самостоятельного возраста. Эта информация поможет вам не пугаться изменений в поведении ребенка, лучше понимать, как развивается его психика и выбирать правильную стратегию поведения в зависимости от жизненного этапа малыша. Всего Шиманская выделяет восемь детских кризисов: это 3 года, 5 лет, 7 лет, 10–12 лет, 14–16 лет и совершеннолетие. Каждому из этих периодов автор посвятила отдельную главу, в которой подробно разобрала причины, происходящие "в голове" ребенка изменения, а также страхи и тревоги, которые родители чаще всего испытывают в подобной ситуации. Здорово, что книга написана очень дружелюбно, с большим пониманием и сочувствием к проблемам и детей, и мам, и пап. Пособие научит не бояться кризисов и преодолевать их с минимальным ущербом для психики и отношений.

"Искусство (не) бояться", Екатерина Мурашова

Множество страхов и волнений — это то, с чем все родители, даже самые спокойные, сталкиваются с первых дней жизни ребенка. А что, если он упадет и ударится? А что, если заболеет? Или попадет в плохую компанию? Или начитается всяких ужасов в интернете? Стоп! Семейный психолог Екатерина Мурашова детально изучила схему родительских страхов. Ее понимание поможет и вам остановить этот поток тревожных мыслей, стать спокойнее и не увлекаться гиперопекой. Автор рассказывает, для чего нам страх, как на самом деле развиваются психика и организм маленьких детей, почему большинство опасений на самом деле беспочвенны, — все это подкреплено статистикой и научными данными. Более того, Мурашова валидирует родительский страх, тем самым снижая напряжение. Бояться — это нормально и естественно. Однако в ваших силах научиться управлять своей тревогой и не проецировать ее на детей. Читая это пособие, вы снизите уровень собственного стресса. А у счастливых и спокойных родителей гораздо больше шансов воспитать такого же счастливого и уверенного в себе человека.

"С тобой хотят дружить! Как помочь ребенку развить коммуникабельность и найти друзей", Стивен Новицки

Человек — социальное животное, поэтому так важно учиться выстраивать связи с раннего детства. Сейчас модно говорить о soft skills, подразумевая по этим развитый эмоциональный интеллект, способность быть хорошим слушателем и приятным собеседником, умение заводить друзей и строить отношения. Психиатр Стивен Новицки рассказывает, как развить эмоциональный интеллект ребенка, начиная с младенческого возраста. Как вы уже догадались, вам тоже придется поработать над собой. Особое внимание автор уделяет техникам для родителей, рассказывает о шести типах коммуникации и возможностях невербального языка. Мимика, жесты, интонация, взгляд — через эти инструменты вы можете развивать навыки общения даже у очень маленького ребенка. Отдельные главы посвящены защите личного пространства малыша, выстраиванию границ и умению постоять за себя. Эту книгу особенно полезно прочитать перед тем, как отдать ребенка в ясли или детский сад, — в ваших силах помочь ему быстро найти общий язык со сверстниками.