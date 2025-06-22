Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы

Не стало выдающегося актера Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Воскресенье 22 июня

06:17Что нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 03:46Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы 00:37Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 18:38О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва 16:08Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам 14:36Покинувшую Россию 38-летнюю Гагарину с трудом узнали из-за жуткой худобы 12:08Пожелавший привлечь Муцениеце к уголовной ответственности Прилучный получил удар 11:37Большое горе: скончалась звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 10:14Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру 06:18Тест: узнай любимый фильм СССР по полному имени героя 03:421000 болезней навалятся, если 21 июня сделать это с водой: об этом знали еще наши предки 00:02Мудрость веков: 8 цитат Аристотеля, поразительно актуальных в наши дни 21:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями 20:33Объявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря 19:36Рак унес жизнь еще одного редкого гения: близкие оплакивают любимого отца и брата 19:25Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве 18:34105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия 17:50Роскосмос и Подмосковье договорились о расширении сотрудничества 17:20Только гении за 3 секунды решат это: переместите 1 спичку и осильте 1 пример 17:19Сдавший из-за проблем с сердцем Алибасов сделал заявление: Всем хочу сказать 17:13"Очаровательная девка": 84-летний актер Смирнов ахнул у гроба Теняковой 16:10Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества 16:08Прилучный решил привлечь Муцениеце к уголовной ответственности 15:40Бывший зек Ефремов упал в ноги Михалкову на глазах Собчак 14:45Только уникумы за 5 секунд решат этот пример: переместите 1 спичку 14:14Вторсырье – это не мусор: москвичам расскажут о полезных экопривычках 13:57 Звезда "Бумера" Андрей Мерзликин переживает двойную личную драму: что случилось с актером 13:52В Александровском саду провели профилактику Вечного огня 13:27Весь мир прощается с культовым актером, ведущим и музыкантом – еще один талант ушел на небеса 13:10Оставшийся без Кейт принц Уильям был замечен в компании другой женщины 13:05Москвичей приглашают в Царицыно на фестиваль "Собака – друг на службе Отечеству" 12:39Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади 12:36Тест: угадай советский фильм по цитате из него 12:08Прощайте, баба Шура: как выглядит в гробу звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова 12:06Знание об этом перевернет всю вашу жизнь: в чем суть шокирующей мудрости Платона? 12:02Тест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой 11:55Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки 11:48На площадке в Отрадном отметят якутский национальный праздник Ысыах 11:28Море слез: пронзительные кадры прощания со звездой фильма "Любовь и голуби" Натальей Теняковой 11:22В центре Москвы состоится традиционный Ночной забег 10:55На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет 10:47Открытие века: черви возводят из самих себя гигантские башни 09:24Появилась информация об инсульте Киркорова 09:24В 90-х этой песни смущались даже пенсионеры: а сейчас, не переживая, включают на утренниках 08:36Оставшаяся без денег покупательница квартиры Долиной намерена вернуть недвижимость 06:15Как не работать, но получать деньги – об этом знал еще Конфуций 03:0610 главных правил Фэн-шуй для вашего дома: создаем гармонию и притягиваем удачу 00:04Почему даже такое простое дело может привести к трагедии 20 июня? Этому учили нас предки 23:19Весь месяц готовьте эту закуску из огурцов: идеально в жару – другие больше не нужны 22:17Суперновинки на российском экране – эти 3 фильма влюбляют с первых минут
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы

Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы
185

Никто не учил нас быть родителями, но мы можем научиться сами. Тем более, что сейчас есть так много полезных книг о воспитании детей и построении здоровых отношений. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять пособий, которые смогут вам в этом помочь, от авторитетных психологов и психиатров.

"Моя жизнь с СДВГ: как помочь детям, как справиться взрослым", Михаил Лабковский, Леонид Чутко

Фото: Литрес

Известный психолог Михаил Лабковский и профессор неврологии Леонид Чутко написали очень полное, но в то же время лаконичное и доступное пособие о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Эта книга поможет родителям лучше понять своих детей, у которых поставлен диагноз СДВГ, а также провести самостоятельную диагностики по специальному опроснику прежде, чем обратиться к специалисту. Лабковский откровенно делится собственным опытом — ему СДВГ не помешал стать одним из самых успешных в России психологов. Он рассказывает, как общаться с такими людьми, что делать, если ребенок не может концентрироваться на учебе или ведет себя протестно, как найти общий язык в кризисные периоды и как правильно поддерживать маленького человека с СДВГ. В книге вы найдете практические рекомендации и для взрослых, имеющих эту особенность психики. И самое главное: авторы объясняют, какими сопутствующими проблемами и расстройствами может сопровождаться СДВГ — от излишней вспыльчивости до депрессии. Предупрежден — значит вооружен!

"Это жеребенок! Шпаргалки по воспитанию на все случаи жизни", Вика Дмитриева

Фото: Литрес

Эта книга семейного психолога Вики Дмитриевой может стать настольной для «новичков» — автор делится секретами воспитания детей, основываясь на своем профессиональном и родительском опыте (сама Дмитриева — мама троих сыновей). Свое экспертное мнение психолог подкрепляет научными исследованиями и ссылками на работы коллег. В книге вы найдете ответы на все вопросы, которые обычно возникают у родителей: что делать если ребенок мало ест? Как разговаривать с бабушками, которые навязывают свои методы воспитания? Как быть, если у ребенка есть проблемы с лишним весом? Как правильно играть с малышом? Как стать ребенку другом, не потеряв родительский авторитет? Каким образом семья формирует самооценку человека и каких ошибок вы можете избежать в этом нелегком деле? Как себя вести, если ребенок ябедничает, обижает других детей или закатывает истерики? Словом, это настоящая энциклопедия по взаимодействию с детьми, которую нужно прочитать всем осознанным родителям. Рекомендации помогут не только воспитать адекватного человека, но и упростить себе жизнь, избежав ненужных конфликтов и противоречий.

"Детские кризисы", Виктория Шиманская

Фото: Литрес

Доктор психологии и ведущий эксперт по развитию Виктория Шиманская классифицировала и подробно описала все детские кризисы, которые случаются от рождения до самостоятельного возраста. Эта информация поможет вам не пугаться изменений в поведении ребенка, лучше понимать, как развивается его психика и выбирать правильную стратегию поведения в зависимости от жизненного этапа малыша. Всего Шиманская выделяет восемь детских кризисов: это 3 года, 5 лет, 7 лет, 10–12 лет, 14–16 лет и совершеннолетие. Каждому из этих периодов автор посвятила отдельную главу, в которой подробно разобрала причины, происходящие "в голове" ребенка изменения, а также страхи и тревоги, которые родители чаще всего испытывают в подобной ситуации. Здорово, что книга написана очень дружелюбно, с большим пониманием и сочувствием к проблемам и детей, и мам, и пап. Пособие научит не бояться кризисов и преодолевать их с минимальным ущербом для психики и отношений.

"Искусство (не) бояться", Екатерина Мурашова

Фото: Литрес

Множество страхов и волнений — это то, с чем все родители, даже самые спокойные, сталкиваются с первых дней жизни ребенка. А что, если он упадет и ударится? А что, если заболеет? Или попадет в плохую компанию? Или начитается всяких ужасов в интернете? Стоп! Семейный психолог Екатерина Мурашова детально изучила схему родительских страхов. Ее понимание поможет и вам остановить этот поток тревожных мыслей, стать спокойнее и не увлекаться гиперопекой. Автор рассказывает, для чего нам страх, как на самом деле развиваются психика и организм маленьких детей, почему большинство опасений на самом деле беспочвенны, — все это подкреплено статистикой и научными данными. Более того, Мурашова валидирует родительский страх, тем самым снижая напряжение. Бояться — это нормально и естественно. Однако в ваших силах научиться управлять своей тревогой и не проецировать ее на детей. Читая это пособие, вы снизите уровень собственного стресса. А у счастливых и спокойных родителей гораздо больше шансов воспитать такого же счастливого и уверенного в себе человека.

"С тобой хотят дружить! Как помочь ребенку развить коммуникабельность и найти друзей", Стивен Новицки

Фото: Литрес

Человек — социальное животное, поэтому так важно учиться выстраивать связи с раннего детства. Сейчас модно говорить о soft skills, подразумевая по этим развитый эмоциональный интеллект, способность быть хорошим слушателем и приятным собеседником, умение заводить друзей и строить отношения. Психиатр Стивен Новицки рассказывает, как развить эмоциональный интеллект ребенка, начиная с младенческого возраста. Как вы уже догадались, вам тоже придется поработать над собой. Особое внимание автор уделяет техникам для родителей, рассказывает о шести типах коммуникации и возможностях невербального языка. Мимика, жесты, интонация, взгляд — через эти инструменты вы можете развивать навыки общения даже у очень маленького ребенка. Отдельные главы посвящены защите личного пространства малыша, выстраиванию границ и умению постоять за себя. Эту книгу особенно полезно прочитать перед тем, как отдать ребенка в ясли или детский сад, — в ваших силах помочь ему быстро найти общий язык со сверстниками.

Шоу-бизнес в Telegram

22 июня 2025, 03:46
Фото: Freepik
Дни.ру• Требует проверки

Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров

Уютный детектив: 5 книг для тех, кто устал от скримеров
Любите детективы, но не хочется никаких кровавых подробностей или пугающих сюжетных поворотов, после которых приходится спать со светом? Все устали от стресса, поэтому популярными стали уютные интеллектуальные детективы в духе Агаты Кристи. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять отличных книг в этом стиле, действие которых разворачивается в Англии, Японии, Италии и России. "Убийства в пляжных домиках.

Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок

Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок
Лучшие зарубежные и отечественные детективы, а также другие захватывающие истории Хорошие новости: совсем скоро наступит весна.

Друг человека: 5 художественных книг о домашних питомцах

Друг человека: 5 художественных книг о домашних питомцах
Для многих из нас домашние животные – это полноправные члены семьи, которые разделяют с нами и радости, и печальные моменты. Собаки и кошки порой становятся лучшими друзьями человека, а иногда и отражением его внутреннего мира. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять красивых философских произведений о питомцах и их важной роли в жизни людей. "Прощание скотом", Хиро Арикава Японская писательница Хиро Арикава создает трогательные рассказы, главные герои которых, — коты.

Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина

Самый романтичный день в году: 5 книг ко Дню святого Валентина
В День всех влюбленных хочется зарядится соответствующим настроением! И не важно, есть ли у вас сейчас вторая половина или нет, – пусть любовь витает в воздухе. А настроиться на нужную волну помогут пять очень разных романов, пьес и философских эссе об этом прекрасном чувстве, которые мы выбрали вместе с книжным сервисом Литрес. "Высший дар", Пауло Коэльо Лаконичное произведение о любви от Паоло Коэльо, известного бразильского писателя, автора бестселлеров "Алхимик" и "Одиннадцать минут".

Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения

Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения
Совсем скоро мы будем отмечать праздник любви (14 февраля). Влюбленные будут дарить друг другу милые подарки, цветы, конфеты и т.д… Но есть еще одна форма любви, которая заслуживает внимания – любовь к книгам! 14 февраля отмечается День книгодарения.

Выбор читателей

20/06ПтнУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества 20/06ПтнТест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями 20/06ПтнТест: угадай советский фильм по цитате из него 20/06ПтнОставшаяся без денег покупательница квартиры Долиной намерена вернуть недвижимость 20/06ПтнТест: отгадайте советский фильм по кадру с газетой 20/06ПтнОбъявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря