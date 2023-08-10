Умерла актриса Вера Васильева Тесты Странный челлендж Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедииВыселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Лента новостей

Среда 9 августа

00:04"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября 23:36В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе 20:09"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех 20:03Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку 19:29"Я долго ждал этого момента": Роман Костомаров начал бегать с новыми "ногами" 18:16"Хохот скотоподобной публики": заявлено о триумфе Собчак 17:17Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова 16:42Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 14:58Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог 14:11Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 13:23Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера 10:11Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09:22"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем 08:14Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака 06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября

"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября
50

Ежегодно педагоги уносят домой охапки цветов, когда отмечают День Знаний. Дарить букеты не воспрещается, но есть более рациональный вариант подарка – книга.

Розы и хризантемы разлетаются в канун учебного года как горячие пирожки. Флористы в бешеном ритме выполняют заказы, чтобы каждый ученик смог принести на линейку цветочную композицию.

При этом бутоны зачастую быстро вянут, листья желтеют и от подарков учителю остается только память. Поэтому 1 сентября можно отступить от вечных традиций и вручить педагогу вещь, которая прослужит долго и даже может передаваться по наследству.

Редакция "Восток-Медиа" советует преподнести "путешествие в книжную вселенную". Это может быть занятная профессиональная литература, чтобы учитель тоже набирался знаний параллельно с учениками. Еще можно подарить сборник рассказов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Даже если вдруг книга не понравится, преподаватель легко сможет обменять ее путем буккроссинга. Поэтому не бойтесь ошибиться и помните, что главное — внимание. А подарок это лишь приятное дополнение в праздничный день.

Предлагаем ознакомиться с подборкой литературы о здоровье и благополучии. Корреспонденты "Дни.ру" собрали книги, которыми точно захочется поделиться. От йоги и медитации до здорового питания и спорта — выбор за вами.

10 августа 2023, 00:04
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Восток-Медиа✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 увлекательных исторических романов последних лет

Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман
Теперь ясно, как развлекается знаменитость. Светлана Бондарчук предлагает повторить за ней. Вдали от публики звезды шоу-бизнеса многое скрывают от лишних глаз.

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии
Немецкий журналист Франц Альт преобразовал интервью в книгу, где Далай-лама XIV отвечает на актуальные для всего мира вопросы. Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия, жестких законов капитализма и ядерного оружия.

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка
В литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленно поддерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаем почитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей. Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак, также известный как Иванушка-дурачок.

"Рубиновый лес": Одно из самых атмосферных фэнтези, прочитанных за последнее время

"Рубиновый лес": Одно из самых атмосферных фэнтези, прочитанных за последнее время
Я очень люблю качественное фэнтези – люблю придуманные автором новые миры, необычных героев, магию, различных фантастических существ. И в этой книге все сошлось! Эта история увлекла меня буквально с первых страниц! В придуманном Анастасией Гор мире "Рубинового леса" драконы соседствуют с людьми.

5 романов, которые раскрывают тайны прошлого

5 романов, которые раскрывают тайны прошлого
Следить за приключениями книжных героев, столкнувшихся с опасными и темными тайнами своего прошлого, невероятно увлекательно. Любите пощекотать нервы? Тогда вам точно понравятся романы талантливых российских и зарубежных авторов из подборки, собранной нами совместно с книжным сервисом Литрес. Максим Диденко, "Фигурки на стене"Главный герой мистического триллера "Фигурки на стене" — Андрей, получивший кличку "Санни" за свои рыжие волосы.

Выбор читателей

08/08Втр"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 08/08ВтрТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 09/08СрдПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 09/08СрдГоре: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 08/08ВтрЖдет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 08/08Втр"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков