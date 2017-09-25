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Lexus RCF: летний, рыжий, быстрый

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Когда на автомобиле красуется стилизованная “L”, это гарантия того, что автомобиль плавный, не особо едущий, мягкий и удобный. И даже RC серия в “гражданском” двухлитровом варианте Lexus не может похвастаться ни излишней маневренностью, ни мощными стартами. Но обо всем этом можно забыть, если к шильдику RC прибавляется буква F. Потому что серия F-sport – совершенно иная история.
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Признаться, это второй RC-F, который я беру на обзор. Статья про эту машину на Dni.Ru уже выходила, но мне настолько понравилось на ней зажигать, что я выпросил еще одну, в другом цвете. И мне, представьте себе, показалось, что рыжий разгоняется быстрее синего, хотя по всем техническим данным машины идентичные.

 Lexus RCF
Цена, руб 6 484 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 6 439 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) V8 4968 / 477
Привод задний
Разгон 0-100, сек 4,5
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 10,8 / 17,6
Снаряженная масса, кг 1860
Длина/ширина/высота, мм 4705/1845/1390
Объем багажника, л 366
Дорожный просвет, мм 130

Один из немногих автомобилей, который шикарно выглядит анфас.

Фото: Родион Газманов

В настоящий момент RC-F в Москве стоит 6 439 000 рублей, плюс 45 000, если вы хотите цвет металлик. Все. Никаких дополнительных опций, никаких исключаемых вариантов. Бери, садись и езжай. А уехать на нем ой как хочется, ребята. Начиная с того, какой здесь звук двигателя, заканчивая, собственно, ощущениями от поездки. Это ведь один из немногих автомобилей городского типа, серьезно вжимающий пассажира в сиденье, когда давишь газ. 4,5 секунды разгона – вполне взрослый показатель, с которым можно идти удовлетворять свои гоночные амбиции на кольцевой трек.

Фото: Родион Газманов

Черный салон строг и немного скучноват по сравнению с разухабистым оранжевым цветом кузова.

Фото: Родион Газманов

Спортивные сиденья здесь не явились роскошью или данью стилю. Как только вы выезжаете на трек, боковая поддержка становится необходимостью, чтобы не вылететь в окно при повороте или как минимум не приложиться об дверь. Пассажир тоже скажет вам спасибо. Если сможет.

Фото: Родион Газманов

А вот задние пассажиры спасибо скажут вряд ли, по той причине, что сиденья сзади тут присутствуют лишь номинально. Сесть тут взрослый уважающий себя человек попросту не сможет.

Фото: Родион Газманов

А вот руль, в отличие от многих стилизованных в спортивной тематике машин, здесь мягкий и очень-очень удобный. Когда машина стоит, выкрутить колеса можно одной рукой, но при более высокой скорости рулевое усилие увеличивается, и точность управления не страдает. И вся эта система настроена настолько удобно, что мне трудно вспомнить автомобиль с лучшей, чем здесь, управляемостью.

Фото: Родион Газманов

Но побеждает здесь не управляемость, а четыреста семьдесят семь лошадей, запертых до поры до времени в пятилитровом движке V8. Мне не удалось только понять, что мне больше нравится: как едет эта машина, или как звучит. А еще вот что я вам скажу: ездить на этой машине с включенными системами стабилизации – все равно что целоваться с через скайп. К слову о поцелуях, мне очень интересна история этих отпечатков ладоней на двигателе. Не исключено, что романтичная. 

Фото: Родион Газманов

Но вот заветная кнопка нажата, и ты понимаешь, что запас сил у этой машины такой, что маленькую рыжую аэродинамичную коробочку весом всего 1,8 тонн он должен просто разрывать пополам. И небольшая перегазовка приводит к тому, что задние колеса нетерпеливо пытаются объехать водителя, с вытекающим отсюда заносом. Будьте аккуратны на дороге, даже несмотря на то, что цифра 340 на спидометре смотрится очень заманчиво. Как вызов, даже.

Фото: Родион Газманов

И – да, это одна из немногих машин, где спойлер не лишний. Да и смотрится он прекрасно, не так ли?

Фото: Родион Газманов

Как и вставки из углепластика (он же карбон) в салоне.

Фото: Родион Газманов

Синяя отстрочка, рифмующаяся по цвету с эмблемой F-Sport, слегка освежает черно-черную цветовую гамму салона.

Фото: Родион Газманов

Про звук я уже рассказывал в предыдущей статье, и с тех пор ничего не поменялось. Вкратце, Mark Levinson – не самая любимая мной марка по звучанию. Электроника здесь слушается хорошо, джаз – чуть похуже. А на самом деле, музыку я здесь слушал лишь один раз, а все остальное время наслаждался звуком мотора. Даже не звуком – песней.

Фото: Родион Газманов

Песня начинает звучать, когда обороты переваливают за пять тысяч. С протяжным воем выхлопной системы Lexus RCF проносится между замешкавшимися на трассе дачниками, и превращается в точку на горизонте.

Фото: Родион Газманов

И кто сказал, что в 2017 году машины не будут летать? Они летают. Просто очень низко.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

25 сентября 2017, 12:08

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