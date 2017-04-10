На Благовещенье пришла к нам беда откуда не ждали – от нашего потенциального друга и союзника, товарища Трампа. Он в этот день видно не с той ноги встал, и давай разруливать все мировые проблемы силовым способом. Устроил бандитский налет на бедную маленькую Сирию, поубивал некоторое количество народу и даже фамилии местного правителя не спросил.

Конечно, тут можно вспомнить, что еще вчера все вокруг говорили: Трамп – друг. Наш новый американский друг. И уж он-то нам поможет и не выдаст. И якобы уже даже есть секретный канал связи между ним и Путиным, который глава ЧОПа "Блекуотер" открыл прямо на Сейшельских островах. И госсекретарь Тиллерсон к нам летит с секретными предложениями о том, как поделить мир. Словом, по углам зачумленной дворницкой витал бриллиантовый дым. Но полсотни ракет типа "Томагавк" рассеяли все эти иллюзии вдребезги.

Выяснилось, что Сирии, несмотря на наше покровительство, явственно угрожает участь Югославии или Ирака, и никто с нами особенно считаться не собирается. Не влепили бомбами по "российской" базе "Хмеймим" – и на том спасибо.

Госсекретарь Тиллерсон удивляется, что у русских еще есть претензии (не по нам же стреляли), и везет в Москву целый пакет обвинений и требований, в числе которых отказ от поддержки Асада и так далее. Террористы, конечно, радуются, и переходят в наступление.

Все газеты США взахлеб хвалят своего лидера за мудрое государственное решение, даже демократы. Только этого недоставало Дональду для сходства с настоящим рыцарем. Сердце его разбилось от горя при виде страданий сирийских детей, хоть решение об авиаударе было принято еще до химатаки в провинции Идлиб, и химического оружия, по утверждению предыдущей администрации в лице госсекретаря Керри, у режима Асада уже не было.

А мы, как это обычно и бывает, оказались в затруднительном положении. Отродясь такого не было – и вот опять. Что делать-то? Сбивать американские ракеты – значит вмешиваться в конфликт. Этого себе и СССР не позволял. Укреплять противовоздушную оборону сирийцев – но если сбить несколько самолетов коалиции, то американцы совсем озвереют и их не удержишь.

Кое-что у сирийской армии есть, например, современные комплексы береговой обороны российского производства, но топить эсминец все равно как-то боязно. Запутанное положение.

Президент Трамп в полном соответствии с тезисом, что он самый крутой шериф "на районе", перешел в контрнаступление, и весь Запад вместе с ним. Все это вполне себе вписывалось в логику событий и законы истории. Не вписывались туда только туманные заявления о некоей "большой сделке" с Россией.

Правда и тут есть некоторые ходы. Скажем, союзники США - пресловутая "умеренная оппозиция" – тоже ведь от бомбежек защищена слабо. Раньше ее трогать не моги. Тут же американцы поднимали в воздух истребители и по громкой связи приказывали нам убираться – ну а теперь мы связь с Пентагоном, "красную линию" демонстративно отключили. Кроме того, теперь уже наш бывший товарищ Дональд, по-видимому, решил поглощать по одной стране в неделю, и ввязался в драку еще и с Северной Кореей – направил туда авианосную группировку. Мол, что не съем – то понадкусываю. Но у США уже был негативный опыт с корейцами, вот только они об этом забыли…

Производя разбор полетов следует, конечно, спросить, как так получилось, что и Тиллерсон, и Джонсон, министр иностранных дел Ее Величества всех пережившей Королевы, буквально требуют создать международный "гибридный" трибунал для сирийцев и их пособников.

И партнеры по переговорам в Астане, и Израиль, бегут под крыло США при первом же шухере, потому что НАТО – это продукт современный, а не антикварный. Шарик – он маленький и круглый, все уже выбрали себе партнеров и союзников. Нужна какая-то более современная политическая система, чтобы составить конкуренцию передовой, но очень агрессивной западной демократии.

В Штатах оказалось политическое разделение труда, как в "Кавказской пленнице" – для Китая проверенный кадр, сам лично Трамп ("Бывалый"), для вышибания взносов в копилку НАТО с европейских союзников - Тиллерсон ("Балбес"), ну а Никки Хейли, по ее собственному выражению, "дает подзатыльники" России и Ирану.

Но в случае войны госсекретарю все-таки придется поехать в Москву и даже наверняка потребует его принять – он в состоянии возбуждения все рвется спасать Сирию. Ну что же, требует — примем.