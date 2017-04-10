Как жены становятся старым хламом
Сам по себе он может быть весьма неглуп, и даже занимать какую-нибудь руководящую должность. Он может даже заниматься научными разработками, но осмыслить тот факт, что женщина собирается стареть, худеть и поправляться, стричься и покрываться морщинками, ему в голову не придет.
В тот момент, когда произносятся клятвы, и кто-то бормочет надо его ухом "в болезни и в здравии, и богатстве и в бедности, и пока смерть не разлучит нас", он, оказывается, представляет, как жарит эту телочку на кухонном столе. И только через много лет понимает – жена почему-то меняется. Брал 50 кг, а стало 62. Брал 20 лет, а стало… 30…40… 50… Мужчина в панике. Они и предположить не мог такого поворота!
Женщина, утратившая сексуальный интерес такого мужа, теряет все остальные свои функции. Это как если ты купил акции одной корпорации, а она банкрот. Не человек, не домашнее животное, скорее – старый хлам, от которого надо как можно скорее избавиться. И мужчины не стесняются заявлять это вслух. Постарела – нафиг с пляжа. Потолстела – нафиг с пляжа. Брал в белом платье, а она вдруг в халате. Моет, понимаешь, полы и готовит еду, вместо того, чтобы красиво лежать в коробочке, и не отсвечивать.
А вы видели хоть одну женщину, которая сказала бы что-то вроде: я покупала этот вибратор на всю жизнь, и надеялась на то, что у него пожизненная гарантия? А теперь выяснилось, что с каждым годом он способен работать все меньше и меньше. Срочно обменяйте мне его на точно такой же, только новенький.
Я лично не видела ни одной женщины, которая выходила бы замуж только за тем, чтобы дорваться до секса. Почему же подобную ошибку совершает такое количество мужчин?
Убийца экс-депутата Госдумы позвонил отцу через двое суток после смерти
Дрессировщик был вынужден спрятать животных в гостиничном номере
Чиновники считают, что такой подход поможет сэкономить бюджетные средства
Супруг популярной ведущей откровенно рассказал о личной жизни