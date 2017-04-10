Как жены становятся старым хламом

Многие мужчины женятся … из-за секса с данной конкретной женщиной. А еще точнее – с ее сегодняшней телесной оболочкой. И самое удивительное состоит вот в чем: мужчина и вообразить не может, что эта оболочка меняется каждую секунду.

Сам по себе он может быть весьма неглуп, и даже занимать какую-нибудь руководящую должность. Он может даже заниматься научными разработками, но осмыслить тот факт, что женщина собирается стареть, худеть и поправляться, стричься и покрываться морщинками, ему в голову не придет.

В тот момент, когда произносятся клятвы, и кто-то бормочет надо его ухом "в болезни и в здравии, и богатстве и в бедности, и пока смерть не разлучит нас", он, оказывается, представляет, как жарит эту телочку на кухонном столе. И только через много лет понимает – жена почему-то меняется. Брал 50 кг, а стало 62. Брал 20 лет, а стало… 30…40… 50… Мужчина в панике. Они и предположить не мог такого поворота!

Женщина, утратившая сексуальный интерес такого мужа, теряет все остальные свои функции. Это как если ты купил акции одной корпорации, а она банкрот. Не человек, не домашнее животное, скорее – старый хлам, от которого надо как можно скорее избавиться. И мужчины не стесняются заявлять это вслух. Постарела – нафиг с пляжа. Потолстела – нафиг с пляжа. Брал в белом платье, а она вдруг в халате. Моет, понимаешь, полы и готовит еду, вместо того, чтобы красиво лежать в коробочке, и не отсвечивать.

А вы видели хоть одну женщину, которая сказала бы что-то вроде: я покупала этот вибратор на всю жизнь, и надеялась на то, что у него пожизненная гарантия? А теперь выяснилось, что с каждым годом он способен работать все меньше и меньше. Срочно обменяйте мне его на точно такой же, только новенький.

Я лично не видела ни одной женщины, которая выходила бы замуж только за тем, чтобы дорваться до секса. Почему же подобную ошибку совершает такое количество мужчин?