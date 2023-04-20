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Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве
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Эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.

Раньше для установки зарядной станции на принадлежащей городу земле приходилось участвовать в специальных торгах. Теперь достаточно обратиться в Межведомственную комиссию и заключить с Департаментом городского имущества дополнительное соглашение к договору аренды участка.

Образец доступен на портале mos.ru. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр выразил уверенность, что такой возможностью воспользуются торгово-развлекательные центры, коммерческие паркинги, офисные центры и другие организации. Он отметил, что зарядные станции для электромобилей пользуются спросом.

"В настоящее время на улицах города установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов", – рассказал градоначальник.

В столице появится универсальная платформа российского электротранспорта, сообщил ранее Собянин. На базе технополиса "Москва" действует кластер электромобилестроения, куда входят более 40 компаний.

20 апреля 2023, 14:45
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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