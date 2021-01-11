Для водителей в России ужесточают наказания

Отделаться только штрафами ГИБДД злостным нарушителям ПДД вскоре не удастся. Проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) хотят дополнить нормами, которые ужесточат санкции для оплошавших автомобилистов.





Предлагается отбирать у водителя права на срок до полутора лет, если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД. Например, проехал на красный свет, выехал на встречную полосу и превысил скорость на 60 километров в час.

Примечательно, что к этим трем нарушениям не будут причисляться те, что были зафиксированы дорожными камерами видеонаблюдения. Кроме того, на три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. Пока что за езду в нетрезвом виде наказывают штрафом ГИБДД в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет.

Новые ограничения придумали и для водителей без полиса ОСАГО. Так, автовладелец получит штраф ГИБДД на 800 рублей в день, если камеры зафиксируют передвижение его машины. В Минюсте отметили, что при желании полис можно оформить за сутки.

Новые санкции предусмотрены для пьяных пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров, которые сегодня приравниваются к пешеходам. Для них использование гаджетов в алкогольном опьянении будет считаться грубым нарушением, за которое полагается штраф без скидки.



Напомним, правительство утвердило концепцию нового кодекса в июне 2019 года. Он должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но из-за трудностей с разработкой пока не внесен на рассмотрение.