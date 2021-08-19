На Урале бабушка с внучкой погибли под колесами легковушки

В Каменске-Уральском водитель "Мазды" совершил наезд на двоих человек. Бабушка с внучкой переходили проезжую часть по линии тротуара. От удара ребенка откинуло на проезжающую мимо машину. Пострадавшие скончались на месте до приезда скорой помощи.
Как сообщает телеканал "360", пенсионерка и восьмилетняя девочка возвращались из гостей домой. Полиция устанавливает все детали происшествия.
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