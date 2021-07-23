В Сочи водительница погибла после столкновения с эвакуатором

В Сочи женщина, ехавшая за рулем "Лады", врезалась в припаркованный на обочине эвакуатор. Водительница скончалась на месте, а ее семилетний пассажир получил травмы. Ребенку назначили амбулаторное лечение.
Трагедия произошла на трассе Джубга – Сочи. Как сообщает "Царьград", женщина не выдержала безопасную скорость и не справилась с управлением.
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