Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку

По дороге из Владивостока в дом отдыха в поселке Нововарваровка в Приморском крае с моста в реку Арсеньевка обрушился автомобиль Lexus, передает телеканал "360". В салоне находились водитель-мужчина и пятеро пассажирок. Сообщается, что все они были инстаграм-моделями. После падения в воду трем девушкам удалось выбраться из машины. Водитель и еще две пассажирки скончались.
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