В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП

Днем 20 апреля на Пионерском бульваре в центре Кемерова столкнулись два автомобиля, передает сайт VSE42.RU. Оба получили серьезные повреждения. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар. Информации о причинах произошедшего не сообщалось. На месте работают экстренные службы.
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