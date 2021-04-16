Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников

Представители московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей столицы о риске возникновения больших пробок в ближайшие дни из-за начала дачного сезона. Некоторые магистрали "встанут" намертво.
В Центре отметили, что наиболее сложной будет ситуация на крупных трассах в вечерние часы пик. На Щёлковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах ожидаются воьсми– и девятибалльные пробки по направлению к Московской области, сообщает Life.ru.
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