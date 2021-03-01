Пешеход попал под машину на юго-востоке Москвы

Возле дома №181 по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы машина сперва врезалась в другую, стоящую, а затем налетел на проходящего мимо мужчину, передает сайт "Подмосковье сегодня". Пострадавший попал в больницу с травмами головы. Подробности аварии устанавливаются.
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