В Химках грузовик столкнулся со служебным автобусом

Авария со смертельным исходом произошла в подмосковных Химках. Уточняется, что грузовик столкнулся со служебным автобусом, в котором находились работники медицинского учреждения.
В результате случившегося водитель грузового транспортного средства погиб. Пострадавшие пассажиры автобуса по собственному желанию обошлись без квалифицированной помощи в больнице, сообщает телеграм-канал Mash.
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