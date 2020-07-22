Под Омском произошло смертельное ДТП

Под Омском произошла серьезная авария. Уточняется, что на трассе Омск – Тара автомобиль отечественного производства столкнулся с иномаркой.

В результате случившегося погиб один человек, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняют эксперты, передает телеканал "360".