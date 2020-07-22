Audi A5: спорткупе опять

Изначально задуманная как спортивное “гражданское” купе, Audi A5 успешно конкурирует с третьей серией BMW и меряется силами с купе E-класса от Mercedes. Стилем и содержанием отлично вливаясь в линейку седанов от Audi, A5 Sportback, взявший награду Best Cars в категории среднеразмерных автомобилей, тем не менее, имеет свои особенности.



Волнующая взгляд волна над передней аркой возвращает нас в то прекрасное время, когда каждый автомобиль был эстетическим наслаждением для глаз. К Audi A5 это тоже относится. Округлость, начинающаяся от передней фары, создает впечатление, что автомобиль иронично поднимает бровь. Увидели?

Ребра на капоте, лаконичная решетка радиатора и широкие “ноздри” под фарами – все это создает технологичный и спортивный облик Audi A5. Как и принято в 4-дверном купе, крыша плавно опускается назад, образуя небольшой угол там, где начинается крышка багажника.

Две выхлопные трубы сзади - еще одна дань спорту.

Интерьер A5 приятен. С одной стороны, все практично, удобно и технологично. С другой – деревянные вставки в дверях и в салоне создают эффект скромной роскоши. И касаться приятно, кстати.

Водительское место (хочется назвать его кокпитом, как у пилотов) удобно и помогает сосредоточиться исключительно на дороге. Для этого есть все: невероятно удобная рукоятка переключения передач, отлично помогающая при разгоне в ручном режиме (подрульные лепестки тоже удобны, но здесь совсем другой кайф), правильно расположенные клавиши управления климат-системой и другими функциями автомобиля, помогающие не отвлекаться, когда хочется сделать прохладнее или отключить парктроник в пробке, мультирежимная приборная панель, позволяющая выводить на передний план любую важную для путешествия информацию. Расход топлива, входящие звонки, воспроизводимый трек, карта с проложенным маршрутом – все это теперь может быть прямо перед носом.

При выборе способа управления функциями бортового компьютера, создатели автомобиля остановились на “шайбе” вместо трекпэда, и мне такой выбор нравится.

Обзор в автомобиле прекрасный. И несмотря на то, что посадка была довольно низкой (я люблю опускать сиденья практически до максимума), дорогу и окружение автомобиля видно замечательно благодаря тонким передним стойкам.

Сзади с место не так хорошо, потому что это все-таки купе, хоть и четырехдверное. Но ситуация далека от плачевной, так как в спинках передних сидений есть выемки для коленей, а это значит, что здесь может поместиться гораздо более крупный человек, чем кажется на первый взгляд.

В начальной конфигурации, со стандартным 40 TFSI двухлитровым двигателем на 190 лошадиных сил, автомобиль уже приятен и бодр на дороге. Разгон за 7,5 секунд не назовешь рекордным в данном классе, но для минимальной комплектации это очень и очень хорошая цифра, а вес автомобиля - меньше полутора тонн.

Раскрученный до 249 сил, этот движок дает разгон в 6 секунд, что уже интереснее. За более серьезными показателями нужно идти в S (354 л.с., 4,7 секунды) или RS (450 л.с., 3,9 секунды) серию. Но это уже совсем-совсем другие деньги.

На дороге A5 ведет себя послушно и резво. Короткие свесы позволяют чувствовать габариты машины как только что надетую кожаную водительскую перчатку. Привыкаешь через три минуты. Крен минимален, повороты уверенные и четкие. Даже в комфортном режиме ведет себя машина на дороже жестковато, поэтому в спортивный режим я переключался исключительно ради эксперимента. Который, к слову, удался, машина стала еще жестче и отзывчивее. Порадовало четкое переключение передач и очень хорошая реакция на педаль газа – момент, которого немного не хватает более вальяжной A6й модели.

Все тот же старый добрый Bang&Olufsen не подвел и в этот раз. Система чуть ниже классом, чем в А6, и без пижонских выезжающих пищалок, но верх все так же разборчив, а бас, стоит его немного прибавить в настройках, отлично заполняет салон.

Багажник здесь не очень большой, так что гитару пришлось разместить по диагонали. Места для других, не менее важных для музыканта, вещей практически не осталось.

Выводы: красивая эффектная машина, подходящая как для одиночки, так и для небольшой семьи (если только один из вас не контрабасист), исполнен элегантно и качественно. При начальной цене от 2 680 тыс. рублей, Audi A5 Sportback весьма конкурентоспособный автомобиль. А уж в комплектациях с хорошим движком это спортивный элегантный монстр, который в силах удовлетворить гоночные амбиции даже очень требовательного городского гонщика (только не забывайте о камерах и желательно о пешеходах).

Обзор подготовлен для портала dni.ru