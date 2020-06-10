Под Москвой задержали банду автоподставщиков

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора банды автоподставщиков и шестерых членов его группировки, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что злоумышленники инсценировали ДТП, после чего предлагали жертве "уладить" ситуацию на месте. За это они просили денежное вознаграждение в размере от 50 до 150 тысяч рублей. После получения денег с места происшествия они скрывались. Возбуждены уголовные дела.