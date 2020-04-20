На северо-западе Москвы машина врезалась в столб: есть пострадавший

На северо-западе Москвы автомобиль врезался в столб. Авария произошла на Беговой улице, передает РЕН ТВ.
В результате водитель машины получил травмы и был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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