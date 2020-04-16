Есть погибший: в Санкт-Петербурге произошло жуткое ДТП (видео)

На место аварии оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, но большегруз уже ушел под воду. Водитель тягача погиб – примерно через час водолазам удалось поднять на берег его тело. Личность мужчины устанавливается, передает Пятый канал.
Напомним, 13 апреля в Санкт-Петербурге случилось массовое ДТП. На Дунайском проспекте водитель машины Chevrolet наехал на автомобили Opel и Volkswagen.Травмы получили двое несовершеннолетних.
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