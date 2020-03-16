Range Rover Velar: Универсальность во всем

Range Rover Velar один из самых эффектных автомобилей в линейке компании, дизайнеры поработали на славу, вложив не только душу, но и реализовав самые неординарные решения.

Первое, что бросается в глаза, это сдвинутая назад кабина, низкая крыша и заниженный силуэт всего автомобиля. Спортивное исполнение R-Dynamic, благодаря которому внешний вид обретает еще более агрессивный вид, за счет черных акцентов и дутых бамперов, делает автомобиль еще более футуристическим.

Range Rover Velar построен на алюминиевой платформе PLA – той же, на которой стоит Jaguar F-Pace и Range Rover Sport. Из крылатого металла сделана и подвеска – "двухрычажка" спереди и "многорычажка" Integral Link – сзади. Что касается управляемости, стоит отметить, что рулится он как седан, но при необходимости, одним нажатием кнопки, превращается в полноценный внедорожник. Система Terrain Control адаптирует настройки акселератора, трансмиссии и системы стабилизации к разным дорожным условиям. Несколько секунд, и клиренс увеличится со стандартных 205 до 251 мм.

В нашем распоряжении оказался автомобиль с дизельным 240-сильным 4-цилиндровым двигателем. Заявленный производителем расход в городском цикле, значился около 7,2 литров на сотню. Конечно, это эталонное значение, а реальные цифры отличаются. Хорошо, что не на много. В городе расход приближается к 9,5 литрам, а по трассе он сильно зависит от скоростного режима, как, впрочем, у большинства дизельных автомобилей. Если стрелка тахометра не переваливает 2000 оборотов, то расход минимален, в режиме круиз-контроля удалось уложиться в 6,5 литров, при крейсерской скорости около 120 км/ч. При увеличении скорости расход начинает расти пропорционально оборотам и приближается к отметке в 8 литров на сотню.

Круиз-контроль, конечно же, адаптивный. Velar следует за ведущим автомобилем, как вкопанный, а система удержания в полосе практически не допускает ошибок, даже когда разметка еле заметна или периодически заканчивается.

Внутри, на первый взгляд, Range Rover полностью следует трендам – сенсорным сделано все, что может быть сенсорным. Фактически это вся центральная консоль, разделенная на два экрана, один из которых поворотный, а также все кнопки на руле, назначение которых теперь можно задавать самостоятельно. Приборная панель, естественно, тоже электронная, с возможность выбора различных тем и отображения информации по желанию водителя.

Отделка салона полностью соответствует автомобилю премиум-класса. Все материалы натуральные, будь то дерево, алюминий или кожа, пластиковые поверхности найти очень непросто. Центральная консоль полностью черная, так как состоит из сенсорного экрана, и главный ее недостаток – пыль и отпечатки. Избавиться полностью от них не удастся никогда, так как в этом случае придется вообще не прикасаться к ним.

Пассажиры второго ряда не обделены комфортом. У них есть не только несколько розеток и собственный климат-контроль, но и подогрев сидений. Второй ряд сидений профилирован под двух пассажиров, третьему будет не очень комфортно, так как их разделяет довольно большой "горб".

Не подвел и багажник: 558 литров и полный набор дополнительных возможностей, включая рельсы-крепления, трехсекционную спинку и "докатку". Предельный объем – 1731 литр.

Range Rover Velar сейчас можно купить у официальных дилеров по цене от 3,5 млн рублей при соблюдении некоторых условий. Это будет базовая 180-сильная дизельная версия Velar с 8-ступенчатой трансмиссией и полным приводом.