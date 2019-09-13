Названа стоимость самой дорогой машины в России

Многие задаются вопросом, какая самая дорогая машина, находящаяся на территории России. Эксперты разобрались в данном вопросе.
Выяснилось, что дороже всего покупателю обойдется Bugatti Chiron. Его стоимость составляет 220 миллионов рублей. Ближайшим по цене транспортным средством является представительский Rolls-Royce Phantom. Список лидеров замыкает Bentley Continental Supersports. По данным ToDay News Ufa, несмотря на кризис, продажи люксовых автомобилей в России даже не думают падать.
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